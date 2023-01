«Es un amor único»: El emocionante reencuentro de una perrita con su dueño en Concepción

Durante la jornada de este 25 de enero, un emocionante hecho se hizo viral en las redes sociales, luego de que se difundiera un lindo registro en el cual podemos ver a una perrita reencontrarse con su dueño tras mucho tiempo.

El mismo, generó una lluvia de amor en las redes sociales, tras demostrar nuevamente que estos animalitos, son los mejores amigos de las personas.

La perrita y su dueño

Según lo consignado por el medio Sabes, el hecho ocurrió en el Aeropuerto Carriel Sur, mismo que se viralizó a través del Instagram oficial de la perrita, Malvita.

En el mismo, se puede ver como la perrita esperaba a su compañero y también dueño, que venía de vuelta tras muchos meses trabajando como garzón en las Torres del Paine.

Según consignó el mismo medio, la dueña de la perrita y pareja de Oliver, el dueño, explicó las razones de haber tomado dicho trabajo. «A Oliver se le dio la oportunidad de trabajar de garzón durante el verano de 2021. Volvió a irse en septiembre y volvió en noviembre».

Además, bajo el mismo punto, la dueña agregó que la pequeña Malvita no estaba muy acostumbrada a la soledad y que esto se pudo ver evidenciado en su manera de actuar. «Incluso, la llevé a la veterinaria pensando que estaba enferma. Pero no, era pena por no tener a su humano. Es más, no podía ni nombrárselo porque ella lo buscaba», explicó.

Como mencionamos en un principio, el registro no tardó en llenarse de reacciones en la respectiva red social de Instagram. En la misma, ya ha cosechado casi 280 mil «me gusta», a lo que se suman más de mil comentarios.

Algunos de los mismos, te los dejamos a continuación.

«Como es posible que un perrito nos demuestre y nos de mas amor que un familiar ?», «Ellos son los únicos seres vivos que son leales hasta su último aliento» y «😍😍😍Cosita más feliz. Que lindo momento para los dos. ❤️❤️», fueron algunos de los mismos.