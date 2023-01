Esposa de Eduardo Fuentes se sinceró tras piquito del animador con Ivette Vergara

Uno de los clásicos momentos en los grandes festivales, como es el caso del Festival del Huaso de Olmué y el cercano Festival de Viña, son los piquitos entre los animadores. En esta ocasión, Eduardo Fuentes e Ivette Vergara fueron los encargados de protagonizar el mismo.

Por este motivo, la esposa del actual animador del mencionado Festival del Huaso de Olmué, dio su más honesta opinión al respecto.

La reacción de Andree Burgat

Como era de esperarse, la pareja de Eduardo Fuentes, no dudó en hacerse presente para apoyar a su actual pareja. Motivo por el cual vio el piquito desde la primera fila.

Por este mismo motivo, La Cuarta decidió entrevistar a la mujer, espacio en el cual no perdieron la oportunidad de preguntarle acerca del respectivo beso.

En un principio, se le preguntó acerca de una supuesta «parada de carros» que habría llegado por su parte, posterior a haber realizado el beso con la ya mencionada Ivette Vergara.

Ante esto, la mujer soltó la firme. «No! Lo que pasa es que antes, me cargaban los piquitos en la tele, pero ya después me relajé. Porque al principio era como mucho pero ahora estamos bien, absolutamente».

Posterior a esta confesión, se le preguntó respecto a si es que ella apoyaba este tipo de acciones, específicamente en el caso de su esposo. «No, pero es que la gente lo pide y está bien».

Además de esto, la mujer habló acerca de una eventual presencia de Eduardo Fuentes en el Festival de Viña, misma a la cual no le cerró las puertas. «Sí, pero mira, yo creo que uno disfruta los momentos y todo ha sido bonito. Yo lo conocí cuando hacía el 3×3 ¡imagínate! Entonces son muchos años, no es llegar y aparecer, sino que ha sido una carrera bien linda y de mucho trabajo, y las cosas se dan cuando se tienen que dar, y si no se dan super también, la vida es súper sabia», concluyó la mujer.