¡Hasta su casa!: Fans hicieron de todo por alarmante paradero de Britney Spears

La princesa del pop, Britney Spears, marcó a una generación y sigue su legado con sus icónicas canciones.

No obstante, la cantante no ha estado lejos de la polémica, durante estos últimos años se ha visto en vuelta en el caso de la pelea contra su padre por su custodia.

Sin embargo, por estos meses, la cantante estuvo involucrada en diversos rumores. De hecho, algunos afirmaban que «La princesa del pop» podría estar muerta. En ese contexto, hace unos días la intérprete de «Womanizer» alarmó por un post en Instagram.

¿Qué ocurrió con Britney Spears?

La cantante cerró su cuenta de red social tras publicar un mensaje que sorprendió a todos su fieles seguidores. El cuál contenía el número 911 (número de emergencia) en varias partes.

Tras el impactó, llamaron a la Policía de Ventura, California, la cuál confirmó que Britney Spears se encontraba en perfectas condiciones.

La declaración de la cantante

Britney Spears no se quedó callada y publicó un contundente mensaje a través de su Twitter.

«Como todo el mundo sabe, llamaron a la policía a mi casa debido a unas bromas telefónicas. Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron un poco demasiado lejos y mi privacidad fue invadida», inició la intérprete de «Toxic».

«La policía nunca entró en mi casa y cuando llegaron a mi puerta se dieron cuenta rápidamente de que no había ningún problema y se fueron de inmediato. Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando, una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta», continuó.

«Durante este tiempo de mi vida, espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro. Con todo el amor. B», finalizó Britney Spears.

