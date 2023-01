JP Cretton revela por qué es ferviente admirador de Pamela Díaz

Pamela Díaz y JP Cretton están de vacaciones otra vez, pero en el sur de nuestro país. Desde que «La Fiera» llegó a reencontrarse con su amado, comparte diversas anécdotas a través de su red social.

Los tortolitos llevan casi dos años juntos, se conocieron mientras trabajan en Chilevisión, específicamente en «La Noche es Nuestra» y «Que Viva la Pipol». Han pasado por altos y bajos, pero aún así gana el amor.

La revelación de JP Cretton

Recientemente el animador de Podemos Hablar, se tomó su cuenta de Instagram para caer en la dinámica de la caja de preguntas de sus seguidores. En ese contexto, respondió un par de dudas que dejan ver lo enamoradísimo que está de «La Fiera».

«¿Qué es lo que más admiras de Pamela Díaz?», le preguntaron.

«Su creatividad y capacidad de trazar un objetivo y cumplirlo cómo sea», respondió Jean Philippe Cretton.

«¿Estarías con alguien de tu mismo sexo?», preguntó un seguidor sin filtro.

«No, no me llama la atención la verdad. Puedo admirar la belleza masculina e incluso sentir una cierta atracción con hombres que considero onderos o algo así, pero no desde el plano sexual. Una admiración de belleza, sexualmente me gustan demasiado las mujeres», finalizó el animador.

Su amor platónico

Hace unos semanas, Pamela Díaz, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se ve a la parejita muertos de la risa, mientras Jean Philippe maneja. Esto, porque «La Fiera» había dado vuelta en el auto una bolsa llena de mariscos.

Tras el desafortunado hecho, la modelo, le preguntó si en su cabeza pasó en algún momento que estarían juntos.

«Cuando nos conocimos, no. Imagínate antes», respondió el animador de Podemos Hablar.

«Viajar en el tiempo y decirle a mi yo de 18 años: oye vas a estar con la Pame en 20 años más. Eso es lo rico de vivir», agregó.

La conversación se distorsionó un poco y derivó en la revelación del amor platónico de JP Cretton. Es nada más ni nada menos que la cantante norteamericana, Beyoncé.