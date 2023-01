¿Levitó?: Junior Playboy asegura que es un ser de otro planeta

El día de ayer, el ex chico reality, Junior Playboy, participó en la última edición del programa «Todos a la Mesa» de TV+.

En el estelar, reveló que se convirtió en un ser de luz y espiritismo tras ser consultado por un collar que llevaba una piedra.

Junior Playboy ya no se siente humano

Según lo que contó en la conversación ahora quiere que lo llamen «San Junior» y dejar atrás todo el pasado polémico que lo rodeaba. «Uno que tuvo experiencias paranormales y místicas que lo cambiaron para siempre», inició confesando.

«Yo soy la misma persona. Lo que pasa es que evolucioné. Llegaron unos despertares en mí que me cambiaron totalmente. Yo en lo personal, ya no me siento humano», se sinceró el ex chico reality.

«Acá, en el Cajón del Maipo hay, en Baños Morales. En serio. Son altos, son seres divinos. La existencia de que somos nosotros mismos, pero cuerpos más grandes, seres perfecto. Me pude comunicar con ellos telepáticamente«, explicaba Junior Playboy.

«Conversamos bastante. Yo les pedía disculpas por mis hermanos de acá en la Tierra. Siempre son buenos para cochinear, botan colillas de cigarro, estamos destrozando. Por toda la gente que ha hecho desorden acá. Ellos están para cuidar la Tierra», según lo que recopiló ADN.

Según ¿ex? Junior Playboy, lo contactaron para que pueda entregar la información a la humanidad. «Cuesta por la imagen que he tenido de antes. Que soy travieso, que soy farandulero, todo eso, pero yo hoy en día soy otro. Yo soy un maestro. Y quiero que se me respete como tal. Como un maestro, no como un payaso circense», confesó.

«Yo estoy con otro despertar, donde no tenís que hablar para saber quién eres tú, quién está detrás. Es una lucha, yo veo más de lo que debería ver. ¿Por qué tanto tengo que ver? ¿Por qué tengo que saber la vida de toda esta gente?», finalizó.

