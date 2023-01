Tomás González se sinceró sobre su próximo desafío en Aquí se Baila

El mejor gimnasta de Chile, Tomás González, se embarcará en una nueva aventura. El reconocido deportista se unirá a los integrantes de la próxima edición del programa «Aquí se Baila» de Canal 13.

En ese contexto, González, conversó con el medio Página 7, donde reveló cómo ha incursionado en el área del baile y sobre su pronta aparición en la televisión.

La sincera reflexión del deportista

«Nunca he bailado, así que tengo que aprender mucho. Creo que tengo buena memoria y conciencia de mi cuerpo por el deporte, pero también lo mío no está relacionado con eso», inició explicando.

«He aprendido una disciplina totalmente distinta, en pareja, algo también diferente para mí, que siempre he hecho algo individual, pero tengo todas las ganas de aprender, así que ahí estoy, entrenando», continuó Tomás González.

«Hemos logrado montar tres bailes de diferentes estilos. Nos falta ir afinando e irme soltando un poquito, porque yo vengo de movimientos muy rígidos, necesito disociar más mi cuerpo. Es un desafío importante», agregó.

«Creo que tengo el plus de la fuerza con respecto a los Lift, entonces estamos en esta etapa de probar lo que puedo y no puedo hacer, o lo que me conviene», declaró el deportista.

«hay muchas expectativas conmigo en cuanto a lo acrobático, pero también estoy consciente de que no puedo buscar de eso, así que tengo que aprender de todo un poco para hacer rutinas más equilibradas», se sinceró.

«Aún no tengo ensayos en el estudio, creo que esos son el mismo día de grabación. Me genera nervios, pero por el tema del deporte, también he vivido un poco eso, practicar en ciertas condiciones y luego en la competencia es totalmente distinto el espacio y todo», manifestó Tomás González.

«Estoy concentrado en aprender, practicar y que salga algo bonito, que la gente lo disfrute. Estoy enfocado en hacer rutinas completas y entretenidas», finalizó el querido gimnasta.