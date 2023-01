«¿Quién en su sano juicio..?»: Adriana Barrientos nuevamente es criticada por postal de alto impacto

Adriana «La Leona» Barrientos, modelo y farandulera chilena de 42 años, inició su carrera en el 2004 y desde ahí en adelante ha sido noticia por una u otra cosa.

De los programas de farándula saltó a Instagram, donde «La Leona» giró su foco de atención a la red social, sobre todo para vender contenido subido de tono.

En ese contexto, las postales que Barrientos sube para promocionar, son aceptadas como críticas. Recientemente la modelo publicó una fotito que abrió el debate entre sus seguidores.

La foto en cuestión

«¿Qué tal va tu verano ? El mío trabajando y en stgo pero disfrutando cada vez que se puede del sol y la piscina ….. que me dicen de los sunset awwww la hora mas Bella del día ! Los adoro mis amigos y recuerden que con fe y siendo positivos se nos vienen tiempos increíbles», agregó Adriana Barrientos junto al carrusel de fotos.

En la publicación que tiene ya casi 10 mil me gustas, Adriana, aprovechó de promocionar su contenido un poco más arriba. «Te espero en mi página ‼️ mes completo siendo la número uno en búsquedas», agregó.

Inmediatamente los seguidores de «La Leona» comentaron las postales y sacaron a relucir sus pensamientos. «Mejor sigo durmiendo», «Quien en su sano juicio paga por ver a la Adriana??? Para ver qué????»y «Son todas las fotos iguales».

No obstante, no todo fue malo. Algunos seguidores salieron a tirarle piropos y apoyarla por los malos comentarios que suele recibir.

«Dejen de criticar el cuerpo de los demás no opinen que chucha les pasa ustedes no saben los tormentos mentales de cada persona», «Tienes la piel tan bonita » y «Hermosa leóncita preciosa», «Estupenda a más no poder», «Hermosa», «Tremenda hembra», «Siempre tan guapa», «linda mi leona», «Te amamos leonaaaa» y «Un bombón».

Revisa aquí las postales de Adriana Barrientos: