¡Los focos en Tomás González!: así van los primeros ensayos de Aquí se Baila

El estreno de la tercera temporada de Aquí se Baila es inminente y los participantes lo saben muy bien. Es por eso que los once confirmados ya se encuentran ensayando con sus respectivas parejas. Al menos así lo informó Canal 13 durante las últimas horas.

Esto último se confirmó a través de las primeras instantáneas proporcionadas por la estación, que mostró a los famosillos dándolo todo para llegar de la mejor al estreno del programa de baile.

Tomás González es el primer apuntado por los jurados

Entre las primeras imágenes que pueden verse se encuentran, acompañados por sus respectivos bailarines y coaches, el gimnasta Tomás González; la ex «Protagonistas de la fama» Janis Pope; el actor Hernán Contreras; la cubana Lisandra Silva; el comediante Kurt Carrera; la transformista Nicole Gaultier; la actriz Daniela Nicolás; la ex participante de «Rojo», Fernanda Garcés; la cantante Christell Rodríguez, y la modelo fitness Nicole Moreno.

«Tomás tiene un excelente estado físico, vamos a ver cómo lo hace para bailar. Me lo topé y estuve conversando con él, y estaba muy nervioso, pero creo que va a estar bien porque maneja muy bien su cuerpo. También Janis Pope me llama la atención que esté, porque ella es bailarina profesional. Va a estar muy bueno el nivel este año en el programa», indicó la jurado del programa, Karen Connolly, consultada acerca de los primeros confirmados para el estelar.

Por su parte, el jurado Neilas Katinas también tuvo palabras para destacar a los nuevos rostros de Aquí se Baila, destacando al histórico deportista chileno.

«De los participantes que se han anunciado he visto que hay algunos muy buenos, a unos los conozco y a otros no. Me da mucha curiosidad ver cómo lo va a hacer Tomás González. Él es un gran gimnasta, pero ahora comprobaremos cómo mueve las caderas», agregó uno de los flamantes jurados confirmados del espacio.