«Atente a las consecuencias»: Mauricio Pinilla le da significativo pase a Daniel Alcaíno

Yerko Puchento, el personaje humorístico visitó el estelar que anima el ex seleccionado nacional, Mauricio Pinilla, en Agrícola TV.

En la conversación, el comediante reveló a Pinigol lo que espera para el Festival de Viña del Mar 2023 e incluso contó sobre su reciente quiebre.

El pase de Mauricio Pinilla

En ese contexto, el dúo comenzó a analizar la próxima rutina de Yerko Puchento para el certamen viñamarino.

«Pasó mucho tiempo, nunca llegábamos a acuerdo. Estamos ansiosos, con muchas ganas y la adrenalina a mil«, partió diciendo Daniel Alcaíno.

«No tenemos duda de que te va a ir la raja en Viña, porque eres un ídolo nacional del humor», arremetió Mauricio Pinilla.

«Sabes qué, te autorizo para que me agarres para el hue… en Viña», agregó el ex seleccionado nacional.

«¿En serio? Atente a las consecuencias», le contestó entre risas el intérprete de Yerko Puchento.

«Hace años que aprendí a reírme de mí y con eso tengo la vida resuelta», explicó Mauricio Pinilla.

La verdad sobre el quiebre de su matrimonio

«Yo tenía una relación con Berta hace 21 años, tenemos un hijo, pero fue conversado. (…) No hay infidelidades, no fue por algo en específico…Todavía vivimos juntos, compartimos la misma casa, pero claro, somos amigos y no somos pareja», partió explicando Daniel Alcaíno.

«Son procesos y el tiempo lo dirá, no sabemos y hay que vivirlo. En algún momento vamos a vivir en casas separadas y ahí viene también como decía mi abuelo «el caldo de cabeza», si es que la echo de menos o no la echo de menos, el tiempo dirá», aseguró en tono serio el humorista.

«Nunca se sabe, si la vida da tantas vueltas, y en una relación donde hubo tanto amor, con Berta viví una vida hermosa, tenemos un hijo hermoso y ahí estamos», finalizó.

