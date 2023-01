«Me dejó por esa actriz»: Julieta Venegas revela el motivo del quiebre con el vocalista de Los Tres

La reconocidísima compositora Latinoamérica Julieta Venegas se casó con el músico chileno y vocalista de Los Tres, Álvaro Henríquez.

La pareja contrajo matrimonio en 1998 cuando ambos estaban a punto de entrar a los 30 años. Sin embargo, no todo fue color rosa, acabó a los dos años.

Julieta Venegas recientemente participó en una entrevista conducida por el animador mexicano, Yordi Rosado, a través de su canal de YouTube. La cantante conversó sobre diversos aspectos de su vida.

Uno de ellos fue el fugaz matrimonio con Álvaro Henríquez. «Fue una cosa de locos, porque él vivió siempre en Chile y yo siempre en México», inició.

La verdad de Julieta Venegas

A penas comenzaba el tema, la cantautora compartió que desde el principio el matrimonio fue caótico. «Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”, comentó.

En esa misma línea, Julieta Venegas se sinceró y dijo que la distancia no fue la única cosa que los separó, una mujer sería parte de las razones.

«Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba «No me Falles», que es hermosa. Y en el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz (Patricia López) de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz», detalló.

«Es muy gracioso, o sea a mí me encantan como esas vueltas. Eso sí, en su momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno decidía irse del país por el otro, eventualmente iba a pasar lo que pasó», agregó.

Por su parte, la actriz, Patricia López, recordó en el 2018 en «No Culpes a la Noche» que en el mismísimo instante que grabó el video de Los Tres se flechó por el vocalista. «Ahí nos conocimos y ahí nos enamoramos», aseguró.

Revisa aquí la entrevista completa: