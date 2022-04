¿Por qué Julieta Venegas se enojó con Antonella Ríos?

A través de las pantallas del programa Me Late Prime de TV+, el panel farandulero estaba conversando y desarrollando algunas anécdotas e historias.

En ese contexto, nuestro querido Daniel Fuenzalida quien conduce el programa, puso en la palestra «momentos nerviosos en televisión». Allí fue cuando Antonella Ríos recordó una en especial, pero no en la pantalla chica sino que en radio.

No le agradó la tallita

«Estaba entrevistando a Julieta Venegas y empiezo ‘¿cómo estás Julieta, o qué, a poco, o qué si, o qué no?'», lanzó de entrada la actriz que imitó un acento mexicano en tono de broma recordando la conversación con la cantante.

Pero la panelista de Me Late no se quedó en la primera imitación del acento, ya que continuó explicando la situación que vivió hace un par de años mediante unos gestos y una voz similar.

«‘Tu sabes que me encanta México, y bueno, a poco no vas a saber que yo soy chilena; me late hablar, platicar contigo un rato'», añadió Antonella Ríos sobre su interpretación que no cayó nada bien en la interprete de Limón y Sal.

«Y me mira así como: ‘así no hablan los mexicanos’, y me hizo sentir tan mal. Partiendo la entrevista fue así y el resto de la entrevista yo: ‘Ah, ok. Y tu disco que entretenido, muy bien, con Anita Tijoux’; fue pesada, poco lúdica porque entiendo que lo hice pésimo para ella», expresó ex candidata a reina de Viña asegurando que si la cantante imitaba a una chilena, se hubiese reído.

Sergio Rojas continuó con el tema y bromeó con el anécdota de Antonella Ríos diciendo que su imitación en Me Late había sido como la del «Chómpiras o El Botija», uno de los personajes de Chespirito. Aunque fuera de broma, planteó que Julieta Venegas entendió la imitación como una burla.

«Me sentí mal, me inseguricé y dije: ‘¡Oh! Lo hago todo mal. Se pudrió la entrevista, después marqué la pauta y ¡pum! chao», remató Antonella Ríos sobre la incomoda entrevista a la cantante mexicana.