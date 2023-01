«Me siento roto y desamparado»: La triste confesión del ex de la nueva pareja de Pailita

Durante la tarde del pasado 10 de enero, Pailita reventó las redes sociales, tras darse a conocer que había vuelto con Skarleth, quien solía ser su ex pareja.

Ahora, se dio a conocer que la mujer había terminado una actual relación para volver con el popular cantante nacional, algo que destrozó al ex de la mujer, quien soltó sus descargos a través de redes sociales.

El amor de Pailita y sus efectos

Como se mencionó anteriormente, el hecho ocurrió a través de las historias de Instagram de la ex pareja de Skarleth. El mismo, fue compartido a través de una de las publicaciones del perfil @biitchpostingcl, quienes han entregado más detalles sobre el tema.

Dentro de la ya mencionada publicación, se dejaron ver los respectivos descargos del ex de la nueva pareja de Pailita sobre el tema.

«Me siento roto y desamparado. La persona que amé y puse de prioridad de un día para otro me dice: yo tengo un vacío que llenar y voy a intentarlo una vez más», expresó en un principio.

Aunque esto no fue lo único, ya que posteriormente expresó la forma en que esto le afectó. «Yo sin nada más que hacer, terminé llorando al ver lo que me decía. Yo a ella la sigo amando y queriendo mucho…fue mi primera polola, mi primer amor, la primera vez que me enamoré perdidamente»

Sin embargo, a pesar de su dolor, dejó caer sus buenos deseos para Skartleth. «Ojalá sea muy feliz y se lo dije a ella. Como dice ese otro matewea, quizás yo nunca la hice feliz, quizás nunca fue de verdad, lo que sintió, no sé de cuando estaba con hablando con él y tenía planeado dejarme de un rato a otro para estar con él, no lo sé»

«Ojalá tengas muchos hijos, una linda casa y un lindo perro. Como me dijo a mí… Nunca pensé que alguien a quien entregué todo mi amor me apague de esa manera», expresó el ex de la pareja de Pailita.

Revisa la historia a continuación.