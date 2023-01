¿No te alcanzó para el cine?: Black Panther 2 llegará a Disney+

Black Panther: Wakanda Forever, fue una de las películas más aplaudidas del pasado año 2022 y si no alcanzaste a verla en el cine, te contamos que su llegada a Disney+ está a la vuelta de la esquina.

La misma destacó por quedar entre las 20 películas que más ha recaudado en taquilla durante su primer fin de semana.

Black Panther 2 en Disney+

Como ya te mencionamos recientemente, la película está muy cerca de llegar a la gran plataforma de streaming, misma que cuenta con todas las películas Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Su esperado aterrizaje en la misma, está pactado para el primero de febrero del presente 2023, según se dio a conocer por parte de la misma plataforma.

Recordemos que esta cinta, nos presenta lo que ocurre con la nación de Wakanda tras la muerte de T’Challa y lo que la ausencia de la Pantera Negra significa para la protección de su pueblo.

En esta ocasión, el reparto destaca por la alta cantidad de actores de distintos países que llegan a personificar tanto a quienes serán los héroes, como a los villanos.

Algunos de estos, son el caso de Tenoch Huerta, actor mexicano que interpreta a Namor, villano principal de la misma. Además, vuelven los actores de la primera entrega, como es el caso de Letitia Wright como Shuri y Angela Bassett como Ramonda.

Cabe destacar que estos no son los únicos actores importantes que trae el largometraje, pero como en Radio Activa no queremos arruinarte la magia, dejaremos que las sorpresas las descubras al ver la película.

El 2022 del UCM

Durante el pasado 2022, los estrenos llegaron en su mayoría directamente como series en Disney+. Aunque también llegaron algunas épicas películas para la gran pantalla.

Dentro de las películas, se pudieron ver algunas como: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever.

Mientras que para las series, se pudieron ver: Moon Knight, Ms. Marvel, I Am Groot, She-Hulk y los especiales de Werewolf by Night y The Guardians of the Galaxy: Holiday Special.