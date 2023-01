Paola Troncoso sorprendió con impactante nuevo look en Premios Caleuche

Ayer se realizó la séptima versión de los Premios Caleuche, que tiene como finalidad premiar al gremio actoral chileno por sus mejores interpretaciones de la temporada, ya sea: cine, teleseries y miniseries o series.

En ese contexto, claramente los famosos que encarnan diversos personajes, se lucieron en el evento con sus mejores tenidas, peinados, entre otras cosas. Es así, como la ex Morandé con Compañía sorprendió con atrevido cambio de look.

El nuevo estilo de la actriz

Paola Troncoso, fue una de las nominadas en la categoría Mejor Comediante. No obstante, lo que impactó a las personas, fue su nueva estilizada cabellera, razón por la qué conversó con Página 7.

«He pasado por todo, porque lamentablemente tuve una mala experiencia y en una peluquería me destrozaron mi pelo, hace como dos meses atrás. Entonces, me tuve que cortar, y ahora en otro lugar me están reconstruyendo el cabello», inició la actriz

«Tengo que ser súper honesta, yo nunca quise ser rubia porque me gusta mi pelo oscuro, pero ya no puedo luchar contra mis canas, porque tengo el 80% del pelo así, entonces la única manera de salir de esa esclavitud, era aclararme el pelo», agregó Paola Troncoso.

La actriz, también publicó una postal a través de su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció el hecho de estar nominada en los Premios Caleuche. Además, se puede diferenciar claramente el radical cambio.

«Feliz y agradecida de estar nuevamente nominada a mejor actriz comediante. Gracias a ustedes por tanto cariño y respeto. Gracias a toda mi familia por su apoyo, gracias a dios por su amor infinito, gracias a mis compañeros de trabajo, gracias a @productorakike21 por tantos años de aventuras», escribió junto a la foto.

Los seguidores de la actriz, inmediatamente, le comentaron mensajes de halago por su nuevo look. «Es que sin duda eres la mejor», «Que hermosa te ves» y «Hermosa».

Revisa la postal aquí: