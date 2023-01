Pancha Merino sobre la estafa millonaria que sufrió: «Pasé tanto miedo y sentí tanto odio»

Este domingo se llevó a cabo un nuevo episodio de «Todo Por Ti», conducido por Cecilia Bolocco. El programa contó con la aparición de Francisca «Pancha» Merino, quien realizó un homenaje a su madre, Pepina Garrido.

La ex panelista de SQP recibió a la Chechi en su casa. El mismo lugar que ocupa como taller para realizar sus clases de yoga online. Además de realizar confecciones de ropa y tener un altar budista.

Pancha Merino abordó temas como su infancia y la relación con sus progenitores. Incluso, también confesó que después de pasar por teleseries como «Cerro Alegre» y «Adrenalina», no lo pasó muy bien en su última etapa como panelista de SQP, alejándose definitivamente de la farándula.

Asimismo, la ex panelista del extinto matinal Bienvenidos y ahora integrante de Juego Textual, se refirió a uno de los duros momentos de su vida, cuando fue estafada dos años después de su salida de SQP.

El difícil momento que vivió Pancha Merino con alguien cercano

«Él era uno de los padrinos de mis hijos, yo era amiga de su familia, era amigo de mi marido desde los 5 años. Él tenía una empresa de leasing de autos, yo firmé papeles pensando que estaba cambiando mi auto y estaba reconociéndole deudas. Me dijo que mi marido le debía 30 millones, después 70, después 120. Lo mandé a la cresta, y cuando lo mandé a hablar con mi abogado ya eran 240 millones», reveló Pancha Merino.

Según contó, tuvo que desligarse de mucha gente tras lo ocurrido. «Fue duro, pasé tanto miedo y sentí tanto odio, que no quiero volver a sentirlo (…) Ahora todo el día tiro amor y perdón, lo único que quiero es no sentir odio. Me encuentro siempre con este tipo, le tiro un par de tallas pesadas, pero ya no con carga emocional», explicó la ex panelista de SQP.

Después de la estafa, la actriz puso fin a su matrimonio con el ingeniero Claudio Labbé, con quien tuvo tres hijos, Dominic, Amanda y Chloe. «Sufrí harto, pero lo superé. Llega un momento en que topas fondo y ya no puedes seguir lamentándote del pasado», dijo el rostro de Canal 13.

La estafa, además, coincidió con el fallecimiento de su padre, lo que la hizo sentir que no tenía en quién apoyarse.

«Le descubrieron cáncer al colon cuando estaba súper avanzado, y ya tenía casi 90 años. Lo vi en su fragilidad, nos pudimos perdonar mutuamente, se unió mucho más la familia. Estábamos todos peleados los hermanos, pero ese fue el momento en que él pudo despedirse de todos», contó, agregando que, años después, su madre también tuvo que sobrellevar un cáncer.