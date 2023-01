Natalia Valdebenito barrió el piso con Nicolás López en Premios Caleuche

El domingo pasado, se llevaron a cabo los Premios Caleuche en su 7° edición. Es así, cómo parte de las muestras artísticas para los presentes, Natalia Valdevenito, apareció con una corta, pero impactante rutina.

La comediante, aprovechó el espacio para mandar un potente mensaje al imputado por abuso sexual y ultraje público, Nicolás López y a su cercana amiga, Paz Bascuñán. En esa línea, creó una analogía con el caso del violador Martín Pradenas.

¿Qué dijo la humorista?

La rutina fue de tan solo 15 minutos. La comediante partió diciendo que no se presentaba en el escenario de los Premios Caleuche desde 2018. Según la comediante en su pauta para el evento, no podía tocar tener sensibles ni política.

A lo que posteriormente, confesó que no logró cumplir, ya que igual tuvo que lanzar algunos comentarios.

Todo comenzó cuando Natalia Valdebenito, contó que personas cercanas a ella, le dijeron que no se presentará en la nueva edición de los premios, puesto que la podrían funar. «Yo ya estoy funada», reveló.

En ese contexto, lanzó la bomba al declarado culpable, Nicolás López.

«Todos tenemos una Paz Bascuñán en nuestras vidas. Yo solo hago comedia, perdón que te SAL-PIQUÉ. Solo diré algo de sentido común, Nicolás López, espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas. No más abuso, no más revictimización», manifestó Natalia Valdebenito.

Revisa el momento acá:

Natalia Valdebenito @ValdebenitoNata: “Nicolás López, espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas, no mas abusos, no mas revictimización”#JustiiaParaTodas 💜💚#PremiosCaleuche2023#PremiosCaleucheEnTVN pic.twitter.com/F5KqfkyXDx — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) January 30, 2023

El juicio de Nicolás López

Hace unas semanas, la Corte Suprema analizó el recurso de nulidad del juicio oral contra Nicolás López por su condena de cinco años y un día por los delitos de abuso sexual y ultraje público.

Tras escuchar los alegatos de la defensa, el máximo tribunal, fijo para el próximo 6 de febrero la lectura del fallo sobre los hechos delictuales que cometió el nefasto cineasta.