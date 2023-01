«Pero estoy operada»: Raquel Argandoña sorprende con anécdota junto a adultos mayores

Raquel Argandoña es uno de los rostros estelares de Tal Cual, programa en el que toca tantos temas y realiza diversas conversaciones junto a José Miguel Viñuela y Jordi Castell.

La Quintrala ha hablado de todo en el espacio de TV+. En una ocasión reveló que disfraces tenía para el delicioso y contó una experiencia en un club de strippers. Sin embargo, la cosa no quedó ahí ya que ahora volvió a contar una anécdota que sacó varias risas.

Raquel Argandoña y la confesión sobre su relación con la personas de su edad

Fue cuando en el panel de Tal Cual se hablaba de las filas en los supermercados, cuando la Raca contó su experiencia en este tipo de contextos.

Recordemos que tal como rescató Corazón, en el comercio hay distintas cajas que atienden al público. Entre ellas, se encuentra el autoservicio y las cajas preferenciales que tienen entre su publico objetivo al adulto mayor.

En esa dirección apuntó Raquel Argandoña al decir que pese a sus 65 años de edad, ella no ocupa los espacios preferenciales que están instalado para ayudar a los adultos mayores.

«Fíjate que la gente de edad es súper respetuosa, nunca se adelanta», señaló la Quintrala junto con revelar su decisión en cuanto a ocupar estas filas que apunto al público adulto mayor.

«Uno tiene que decirle ‘Señora, por favor, pase’. Yo no me pongo en la fila de la tercera edad, lo que me correspondería», señaló la Raca junto con agregar el motivo de su decisión. «Porque me da plancha», agregó Raquel Argandoña generando las risas de su colegas en Tal Cual.

Junto con lo anterior, la panelista del programa de TV+ también dijo: «cuando voy le digo: ‘Señora, yo tengo la misma edad que usted, pero estoy operada’ y paso. Hay gente que se ve mayor que uno», enfatizó la Quintrala sobre su vínculo con las personas de la tercera edad.