Por el fin de Me Late: José Miguel Viñuela se sincera sobre su diálogo con Daniel Fuenzalida

José Miguel Viñuela dio vida al segundo capítulo del año en Juego Textual. El animador fue sometido a las distintas preguntas de las conocidas y queridas panelistas del programa conducido por Sergio Lagos.

El ex Mucho Gusto fue consultados por distintos aspectos de su vida. Entre ellos, se encontraron la estafa de Alberto Chang en su contra. A este sumó temas como el polémico corte de pelo a un camarógrafo en Mucho Gusto y su llegada a Tal Cual de TV+.

Con relación a esto último, José Miguel Viñuela habló de cómo fue su conversación con Daniel Fuenzalida, después del abrupto final de Me Late conducido por nuestro querido Huevito.

¿El fin de Me Late fue culpa de José Miguel Viñuela?

Fue a la hora de hablar de rostros televisivos cuando las panelistas le preguntaron a Viñuela qué tiene de cierto el rumor de que Me late, fue sacado del aire para que José Miguel debutara con «Tal cual».

«Eso no es así. Nunca me voy a hacer cargo de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad. Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad. Me da mucha pena que él no lo diga, pero yo lo llamé por teléfono, le dije que me estaban ofreciendo este programa, y él me dijo que estaba todo bien, que su rollo era con el canal. Lo hice por deferencia con él», reveló el animador.

Recordemos que fue en pleno estallido del abrupto final del espacio del Huevito en TV+, cuando José Miguel Viñuela aseguró que habló con el querido locutor de Radio Activa.

«No nos juntamos, pero hablé por teléfono con él, lo llamé el día que pasó el tema de ellos», confesó en ese instante. Incluso, también agregó: «así que hablé y le conté que me habían llamado y todo. Todo bien con Daniel, excelente profesional», declaró Viñuela a fines de noviembre del 2022.