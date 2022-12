«No me quita el sueño»: Daniel Fuenzalida se sincera sobre un posible regreso a la TV abierta

Este año fue difícil para nuestro locutor, Daniel Fuenzalida, puesto que ejecutivos de TV+ decidieron de un día para otro sacar de transmisión el programa «Me Late».

Otro programa del canal esta pasando por lo mismo. «Más Vivi que Nunca» desaparece hoy de la pantalla. No obstante, el equipo tendrá oportunidad de despedirse.

Nuestro ex huevo hace unos días conversó con Página 7 sobre el término del programa de Vivi Kreutzberger y la parecida situación que vivió «Me Late».

La reflexión de Daniel Fuenzalida

El locutor de Radio Activa, comentó los abruptos cambios que han tenido los programas en el canal tras un cambio en su gerencia.

«Cada programa que ha llegado a TV+ de alguna manera ha ido construyendo la marca, un público, un nicho. Además, a Vivi con este cambio de horario le había ido mejor», inició Daniel Fuenzalida.

«Por ese lado me pareció rara la medida, media extraña, cuando ella venía bien y estaba repuntando en términos de rating», agregó el locutor.

«Más cambios cuando se ha ido creciendo de a poco, hacen un canal inestable, que de alguna manera permite que el público se vaya fugando y yendo a la competencia», reflexiona sobre la situación de los programas del canal.

«Acá hay una cuestión que nació con el Me late y sigue con la Vivi. El canal venía haciendo las cosas muy bien 5 años, el único que todo su contenido era con producciones externas, un muy buen modelo de negocios”, manifestó.

«La llegada del gerente de Producción hace un año más o menos, se empezó a modificar esto y el primer damnificado fue Me Late (…) y ahora lo de la Vivi», finalizó Daniel Fuenzalida.

Declaraciones en Instagram del ex huevo

Daniel Fuenzalida aprovecho de utilizar una dinámica en Instagram bajo el sistema de caja de preguntas, donde se sinceró sobre el futuro de «Me Late»

«Di todo para el canal, pero no tenía vida», declaró nuestro locutor. En la misma línea comentó que se encuentra en conversaciones para regresar con el programa a la TV abierta «aunque no me quita el sueño», explicó.

Revisa las historias aquí: