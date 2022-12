Daniel Fuenzalida se lanza reflexión sobre el término de programas en TV+

Esta semana se anunció el término de «Más Vivi Que Nunca» animado por Vivi Kreutzberger. No ajeno a la situación Daniel Fuenzalida analizó la similar situación del programa con lo que vivió «Me Late».

El estelar que comenzó en julio 2021 tendrá su fin de transmisiones este 30 de diciembre. Tras un año y sietes meses en emisión, los ejecutivos del canal privado pondrán fin a uno de sus programas más vistos después del término de «Me Late», sin dar mayor explicación.

«Duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, absurdo», comento Daniel Fuenzalida, uno de sus ex panelistas.

La reflexión de Daniel Fuenzalida

Nuestro locutor se tiró una reflexión a través de Página 7 sobre el termino de «Más Vivi Que Nunca» y el parecido final que tuvo con su programa.

«Cada programa que ha llegado a TV+ de alguna manera ha ido construyendo la marca, un público, un nicho. Además, a Vivi con este cambio de horario le había ido mejor», comienza explicando.

«Por ese lado me pareció rara la medida, media extraña, cuando ella venía bien y estaba repuntando en términos de rating», agregó Fuenzalida.

«Más cambios cuando se ha ido creciendo de a poco, hacen un canal inestable, que de alguna manera permite que el público se vaya fugando y yendo a la competencia», reflexiona sobre la situación de los programas del canal.

«Acá hay una cuestión que nació con el Me late y sigue con la Vivi. El canal venía haciendo las cosas muy bien 5 años, el único que todo su contenido era con producciones externas, un muy buen modelo de negocios”, agregó.

«La llegada del gerente de Producción hace un año más o menos, se empezó a modificar esto y el primer damnificado fue Me Late (…) y ahora lo de la Vivi», finalizó Daniel Fuenzalida.