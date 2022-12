¿Otro Me Late?: TV+ acaba con otro programa querido por los televidentes

«Más Vivi Que Nunca», estelar que comenzó en julio 2021 tendrá su fin de transmisiones este 30 de diciembre.

Tras un año y sietes meses en emisión, los ejecutivos del canal privado pondrán fin a uno de sus programas más vistos después del termino de «Me Late», sin dar mayor explicación.

Se desconoce el motivo del cierre de transmisión por parte del estelar animado por Vivi Kreutzberger, lo que provoca un desconcierto entre sus integrantes.

Reacciones del equipo de «Más Vivi Que Nunca»

Daniel Valenzuela y Daniela Nicolás, panelistas del programa realizaron el día de ayer un live de Instagram, donde conversaron y se desahogaron sobre el fin de «Más Vivi Que Nunca».

«Las cosas me golpean, además los resultados nos avalaban. De los programas más vistos del canal, donde fuimos construyendo una audiencia importante», explicó Valenzuela

«Duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, absurdo», comparó el panelista con la reciente situación del programa de Daniel Fuenzalida.

En el Instagram del canal, los seguidores del programa no demoraron en demostrar su descontento con la salida del aire del programa.

Estas son algunas de sus reacciones: «Hoy supe que cancelan el programa ¿porqueee? de lo poco divertido que estaba quedando en tv+ los voy a extrañar mucho», «no veo más el canal», «Otra más de tv más… No puede ser…. Que pena que se termine el programa», «Ningún respeto por las personas que veíamos los programas que han sacado del aire !!».

Al igual que Me Late

El programa animado por Vivi Kreutzberger, es el segundo programa que el canal privado saca del aíre. El primero fue «Me Late» el pasado octubre.

La única diferencia entre ambos equipos, es que «Me Late» no tuvo ni el espacio ni la oportunidad de despedirse de su querida y fiel audiencia.

Mientras que en «Más Vivi Que Nunca» se espera que la despedida sea este viernes. Hasta el momento la conductora no ha emitido ninguna declaración sobre el termino del programa.

Revisa el live acá: