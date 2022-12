¡Le llegó un telefonazo!: Mónica Pérez revela que habló con hombre afectado de Viña del Mar

La periodsita, Mónica Pérez, fue el centro de las críticas en el marco de los incendios ocurridos en Viña del Mar, tras haber realizado una errónea pregunta hacia uno de los afectados por los siniestros de la Quinta Región.

Bajo el mismo contexto, la mujer logró una marca histórica de denuncias ante el CNTV.

Por tal motivo, durante la tarde de ayer, según lo consignado por ADN, la mujer salió a dar su testimonio para el medio LUN.

Un poco de contextualización

Por si te lo perdiste, el hecho en particular ocurrió durante el pasado fin de semana, momento en el que, mientras entrevistaba a un hombre que venía de perderlo todo por la quema de su hogar, Pérez le realizó una desatinada pregunta.

«¿Cómo va a celebrar la navidad mañana?«, fue la desubicada pregunta de la periodista, la cual dejó sin palabras al hombre.

Ante este hecho, Mónica Pérez ya acumula más de 3 mil denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), algo que es el 50% del total de denuncias que había recibido el organismo en general hasta noviembre.

La respuesta de Mónica Pérez

Como mencionamos anteriormente, la mujer habló con LUN para revelar nuevos detalles sobre el hecho y lo que ocurrió detrás de cámaras.

Según relató la periodista, Humberto, el hombre afectado, la llamó para aclarar el tema y decirle que no había ningún problema en su contra.

En base al hecho, Pérez sacó a la luz que habría compartido durante toda la jornada junto al hombre, creando así un lazo de confianza. Bajo ese contexto, él le habría mencionado que tenía planes de celebrar la navidad en conjunto con otras personas que se encontraban en la misma situación, por los incendios.

Por este mismo motivo, habría ocurrido dicho momento en cámara. «Cuando le pregunté en vivo se emocionó y yo también. Humberto ahí se emociona por otra cosa personal de él. Nos emocionamos los dos. Había sido un día duro para él. Saqué la cámara de encima, no quería que él estuviera expuesto y no supe reaccionar bien, lo corté muy rápido y me salí para no exponer su dolor»

Además, explicó que ante la alta cantidad de críticas, Humberto no dudo en prestarle apoyo. «Mónica, por favor, no le haga caso a nadie, usted nos acompañó todo el día, así que no se preocupe, ustedes no hizo nada yo no me sentí mal ante su pregunta», habrían sido las palabras del hombre durante el llamado.