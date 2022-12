«Espero despertar pronto de esta pesadilla»: Naya Fácil se sincera mientras es prófuga de la justicia

Naya Fácil dejó la grande en el mundillo de la farándula durante el inicio de la última semana del año. La chiquilla no se presentó a la primera audiencia pactada para septiembre ni a la agendada para este lunes 26 de diciembre. Esto después de la denuncia de la Municipalidad de Caldera por su desnudo en una iglesia.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la influencer se encuentra con una orden de detención y compartiendo diversos registros en su Instagram mientras es «prófuga» de la justicia. Incluso, en ese mismo contexto, Naya Fácil aseguró que no se va entregar e informó que ha estado en constante movimiento para evitar un encuentro con Carabineros de Chile.

La respuesta de Naya Fácil en medio de toda la polémica

«Mucha gente me ha estado diciendo ‘pero Naya entrégate, entrégate’ y la cosa», señaló la influencer en una de las tantas historias subidas en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la chiquilla aseguró: «no me puedo entregar, porque acabo de averiguar con alguien, un abogado que tengo y me está diciendo que si yo en este momento voy a entregarme me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme la otra cuestión (audiencia) que tengo en Caldera, entonces no puedo, que voy a hacer yo ahí encerrada, no puedo y en estas fechas», explicó Naya Fácil.

La conocida influencer siguió sincerándose en su perfil de Instagram, en el que se confesó por todo lo que está pasando.

«No me creo las cosas que me están pasando, jamás en mi vida pensé que iba a terminar así. Entonces yo no puedo dar mi ubicación, nada ahora, de verdad que tengo que andar oculta porque no puedo chiquillos, no puedo», indicó Naya Fácil.

Además, la chiquilla también escribió en la publicación de la plataforma: «no puedo entregarme, si voy me van a dejar encerrada meses hasta que se reprograme, esta es una pesadilla», expresó, según consignó Corazón.

La fuerte publicación que demuestra su estado actual

Naya Fácil no solamente se ha comunicado mediante las historias de su red social, sino que también a través del feed de su Instagram. Allí apareció con otra potente reflexión y con una foto distorsionada, en la que aparece con su rostro desenfocado y su cara roja.

«Son momentos difíciles mis facilines, espero despertar pronto de esta pesadilla 😔 triste de no estar en mi casa y andar en otros lugares como si fuera una delincuente que no soy, solo cometí un error y pucha que me está costando caro», dijo Naya Fácil en una de sus reciente publicaciones.