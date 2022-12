«No sé como reaccionar»: Naya Fácil termina con orden de detención tras polémico video

Fue a fines de septiembre cuando Naya Fácil se refirió a las consecuencias de un polémico video viralizado hace tres años. La chiquilla iba a ser formalizada, pero el controversial registro grabado en una iglesia de Caldera todavía le tenía preparadas más consecuencias.

La influencer comentó el domingo recién pasado que no podía viajar al norte. A través de las historias de su Instagram comunicó que estaba pasando por varios problemas, por lo que no podía enfrentar al audiencia sobre el video en el que aparece en la iglesia San Vicente de Paul, mostrando los pechos y bajándose los pantalones.

«Yo jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto, mañana voy a su cagá de audiencia y es probable que me tomen detenida, pero no voy a viajar para allá y era. Qué pase lo que tenga que pasar, chaooo», señaló Naya Fácil, previo a darse conocer que solo su abogado llegó a la audiencia.

La orden de detención contra Naya Fácil

Finalmente, la influencer no fue al norte y su abogado le entregó la resolución judicial tras su ausencia en la reciente audiencia de su caso.

«CTM mi abogado se acaba de comunicar conmigo, recién terminó la audiencia a la cual no fui», escribió Naya Fácil, tras compartir un pantallazo de la conversación con su representante legal.

La chiquilla vio difícil la situación en la que se encuentra en la actualidad. Es por eso que Naya Fácil volvió a ocupar sus historias de Instagram, para sincerarse sobre el complejo tema que la enfrentó a la justicia.

«No estoy en mi casa, ando haciendo unos trámites, pero igual es primera vez que me pasa esto. No sé como reaccionar, me da pena, no sé que voy a hacer», continuó diciendo la influencer.

Además, tras compartir una noticia sobre su caso, Naya Fácil agregó: «Esta ha sido mi ‘broma’ más lejos que he llegado. Jamás pensé que sería así. Por qué me gusta vivir al límite??», remató en su red social.