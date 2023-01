¿Se aburrió del Twingo?: revelan supuesta infidelidad de Piqué a Clara Chía

Gerard Piqué no quedó ajeno a los palos de su ex pajera (Shakira) en la Bizarrap Music Session #53 que se viralizó a nivel mundial. El exfutbolista lució un reloj Cassio, llegó en un Twingo a una de sus actividades y reveló cuál es su sesión favorita del productor y DJ argentino; pero el tema no quedó ahí.

Después de que el español fue a buscar a sus hijos a la casa de Shakira ubicada en Esplugas de Llobregat (España) y se hablara del «esperado reencuentro», los dardos le llegaron a Gerard Piqué por un nuevo y supuesto engaño: el ex jugador del FC Barcelona habría engañado a su actual pareja, la joven de 23 años, Clara Chía.

¿Gerard Piqué se queda sin Ferrari y sin Twingo?

Resulta que un conocido paparazzi de nombre Jordi Martin dejó la grande tras asegurar que el exfutbolista no anda en muy buenos pasos y le fue infiel a Clara Chía con una joven abogada. Cabe recordar que este sujeto ha seguido la relación de Shakira y Piqué por cerca de 12 años. Casi el mismo tiempo que duró la relación de la ex pareja.

«¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo», soltó el hombre mediante su cuenta de Instagram junto con revelar el perfil de la chiquilla aludida, quien al poco tiempo del rumor, cerró inmediatamente su cuenta.

Asimismo, según detalla en su cuenta, la joven se llama Julia Puig Gali. Es de Barcelona y tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance.

Cabe señalar que mientras Piqué está en el ojo del huracán, la Bizarrap Music Session #53 de Shakira suma más de 153 millones de visualizaciones en YouTube. Esto junto con alcanzar grandes números en las plataformas musicales y también en las redes sociales siendo uno de los temas más virales.