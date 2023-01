«Se tiró por un cerro pa’ abajo»: Álvaro Salas se va de tarro y suelta impactante historia junto a Iván Arenas

El humorista Álvaro Salas, será uno de los invitados especiales que tendrá el próximo episodio de Podemos Hablar. Aunque no será el único, ya que se sumarán Iván Arenas, Claudio Moreno y Juan Alvayaga.

Bajo este ámbito se dio a conocer un fragmento de lo que se vivirá en el episodio, el cual generó mucho impacto e involucra a los mencionados Iván Arenas y Álvaro Salas.

La particular anéctoda del humorista

A modo de adelanto, el medio, Publimetro, dio a conocer lo que será una impactante anécdota ocurrida entre el ya mencionado Álvaro Salas y el intérprete del reconocido personaje nacional «Profesor Rossa». La misma, habría ocurrido hace muchos años, cuando ambos eran jóvenes.

Como mencionamos en un principio, el momento es parte de lo que se podrá ver en el prograna de CHV, Podemos Hablar.

«Iba a clases camino a la universidad y en el paradero donde había que esperar la micro no había nada ni una casa, el puro paradero. Yo estoy esperando la micro y detrás del paradero hay un cerro, pero bien en pendiente, no anda nadie por ahí ni un animal», contextualizó el humorista.

Posteriormente, vendría el impactante momento. «De repente se escucha un ruido en los arbustos y digo ‘que rara esta hueá’. Viene subiendo una persona hueón, escalando con las manos, entierrado entero y, este es el detalle importante, con la ropa bajo el brazo. Pero no solamente era raro que era un ser humano, sino que era este hue… «, expresó mientras apuntaba a Iván Arenas.

Posteriormente, contó un poco más de lo ocurrido. «Venía arrancando casi in fraganti, a punto, y para que no lo pillaran este hueón se tiró por un cerro pa’ abajo. Yo no fui a clase, porque lo tuve que llevar a la casa para que se bañara y prestarle ropa para que se cambiara», concluyó el humorista.