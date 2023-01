¡Se fue viral en TikTok!: Guardia del Metro se lució bailando K-pop

Partió el año y uno de los virales más populares en TikTok tiene como protagonista a un guardia del Metro de Santiago. El trabajador se lució bailando una coreografía de K-pop en plena estación.

En el videíto vemos como Juan Pablo Gallardo de 28 años baila bajo la canción «Anti-fragile» del grupo surcoreano femenino «Le Sserafim» en la línea 4.

El registro que fue compartido por @Pampipalo94, cuenta con casi un millón de visitas. El trabajador incrementó tanto sus seguidores, que muchos y muchas le han preguntando en que estación trabaja para ir bailar juntos al ritmo de K-pop.

Reacciones de los internautas

El viral cuenta con muchos comentarios positivos para la coreografía realizada por el guardia del Metro, te dejo algunos a continuación:

«En que estación se encuentra para bailar juntos?», «Cuando me desmaye en el metro es el único que quiero que me asista», «APENAS LO CONOZCO Y YA LO AME» y «hola lo quiero ir a ver bailar lo amo», agregaron algunos usuarios animando a Juan Pablo.

No hubo espacios para comentarios negativos. De hecho la mayoría siguió la misma línea apoyando el viralizado video del trabajador del Metro de Santiago.

Revisa aquí el registro:

La canción de K-pop

Le Sserafim canta «Antifragile». El grupo debutó el 2 de mayo del año pasado, creando muchas expectativas al ser uno de los primeros grupos femeninos al tener de sub agencia la misma que lleva a BTS.

El 19 de septiembre anunció su regreso con su segundo mini álbum «Antifragile» a través de Weverse. El grupo también lanzó un video teaser titulado «Le Sserafim Do You Think Im Fragile?» (Le Sserafim, ¿Crees que soy frágil?)

El segundo mini álbum de LE SSERAFIM, «ANTIFRAGILE», se lanzó oficialmente el 17 de octubre y actualmente cuenta con más de 100 millones de reproducciones en Spotify y visualizaciones en YouTube.