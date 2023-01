«Cuando quieras y donde quieras»: Mauricio Israel y su directo mensaje a Rodrigo Herrera

Rodrigo Herrera vuelve a la palestra del espectáculo nacional después de su polémica con su ex pareja, Denisse Flores. Ella fue quien habló desde España sobre que el comunicador le fue infiel con un hombre.

Sin embargo, ahora su nombre volvió a aparecer en los paneles de espectáculos debido a la deuda que el periodista deportivo, Mauricio Israel, mantiene con él.

El periodista que aparece usualmente en «Sígueme Y Te Sigo», espacio de TV+, ahora recordó su salida del país y la conexión que tuvo eso con Rodrigo Herrera. El periodista fue su aval para que Mauricio Israel pudiera rehipotecar un costoso auto.

Mauricio Israel y la deuda que tiene con su colega

«Hay cosas que duelen, sobre todo cuando no sé dice toda la verdad. Tú has contado cosas que son verdad y otras cosas que no son verdad, y tú lo sabes perfectamente bien», inició el periodista deportivo en el programa de TV+.

Igualmente, el comunicador apuntó nuevamente a Herrera y planteó: «cuando tú quieras, en el lugar que quieras, y dónde quieras, lo mismo que dice en el 2011, 2013, lo mismo que te dije cuando me llamaste por teléfono para que habláramos», señaló Israel según pudo rescatar Corazón.

«Yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, y quiero terminarla de la mejor manera posible. Yo te quiero Rodrigo, te quiero mucho», lanzó Mauricio Israel, quien fue consultado por el panelista, Andrés Baile, sobre si desmentía los dichos de Herrera.

«No, nunca he desmentido nada, lo del auto es cierto. Él me avaluó un auto, el auto se entregó, se pagó la deuda», añadió el periodista deportivo junto con recordar que su colega aseguró que le prestó plata. «No recuerdo monto, si fue un millón o dos. No me acuerdo exactamente cuánto era, yo tengo un monto en mi cabeza», dijo el comunicador.

Mauricio Israel también afirmó que no iba a discutir en cuanto a montos y que su propuesta era terminar con toda la mala onda y el distanciamiento.

«Arreglemos está cuestión, abracémonos y terminemos bien, porque yo te quiero, te quise durante los 20 años que trabajamos juntos y te voy a seguir queriendo hasta el día que me muera», concluyó el periodista deportivo en el programa de TV+.