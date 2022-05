¿Qué respondió Rodrigo Herrera por los dichos de Tatiana Merino?

Rodrigo Herrera asistió hace poco al programa «Pero con Respeto». El espacio de conversación de Julio César Rodríguez se grabó justamente después de la transmisión en vivo de Denisse Flores. Allí la ex esposa del periodista deportivo no dudo en arremeter nuevamente contra Herrera.

En este espacio, el ex panelista de Mucho Gusto se expresó y recordó el primer episodio farandulero de Denisse Flores en su contra. En este espacio de tevé también tuvo palabras para Tatiana Merino, quien estuvo involucrada en ese momento, y además, no dudó en salir a defender a su amiga.

«Oye Rodrigo, ¿por qué te refieres a mi persona de esa manera? ¿Diciendo que yo mentí? No te metas conmigo porque sabes como respondo», lanzó sin ningún filtro la actriz de 56 años.

¿Qué dijo Rodrigo Herrera?

A través del programa de farándula se contactaron con Rodrigo Herrera para saber sus impresiones después de las polémicas declaraciones de la amiga de su ex esposa. «Dice que no puede dar crédito a una persona que no conoce, refiriéndose a Tatiana», inició relatando Luis Sandoval.

Asimismo, según rescató FMDOS, en el programa también dijeron: «Yo quería saber cómo se encontraba, y él me dice que dentro de todo está súper bien y motivado en su trabajo. Trata de que no le afecten este tipo de problemas», complementó Sandoval también aclarando que el periodista deportivo lo dejaría todo en manos de tribunales y que no puede hablar más.

Por su parte, la comunicadora Mariela Sotomayor se comunicó con Tatiana Merino para confirmar la versión que entregó Denisse Flores en el programa español, First Dates.

«Me da rabia que estén hablando así de mi amiga. Porque yo estuve a su lado cuando ella sufrió tanto porque este hombre la negaba, y segundo, él sí le fue infiel. Yo fui esa amiga que estuvo con ella cuando llegaba llorando, con una tremenda depresión, porque no podía creer lo que le estaba pasando», contestó la actriz confirmando en «un ciento por ciento» la versión de su amiga.