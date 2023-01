¿Se nos van?: Latife Soto predice la muerte de famosos

La tarotista, Latife Soto, siempre esta ahí dando datitos y predicciones sobre el futuro de personajes famosos y relevante del país como también sobre la estabilidad económica y política.

Esta vez, la vidente conversó con «The Clinic» sobre diversos temas, sin embargo, llamó la atención la papita que soltó sobre los famosos que no llegarían al 2024.

¿Qué dijo Latife Soto?

Sin filtro, el medio le consultó a la tarotista chilena si este 2023 algunos famosos se irán al patio de los callados. Según detallan, cuando Latife escuchó la pregunta se la apagó la cara.

«Bueno, efectivamente, va a morir gente», inició.

«Gente de Hollywood, amigo. Al Presidente de Estados Unidos también lo veo muy mal. Y a Amber Heard, la del juicio con Johnny Deep», agregó la tarotista.

«La monarquía inglesa. No veo bien a Carlos III. Lo veo como rey sólo tres o cuatro años más. ¡Es que Plutón entra en Acuario! Es lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Habrá revoluciones sociales», sentenció.

No obstante, no se atrevió a decir famosillos chilenos. Aún así, Latife Soto entregó unos datitos oscuros de jugadores de la selección nacional de fútbol.

La magia negra de Mauricio Pinilla

La tarotista contó que ayudó a jugadores de la generación dorada. En ese contexto, detalló que asistió a Pinigol tras ser victima de un suceso maligno.

«Él debía dar una ofrenda a un ser diabólico, pero él no sabía eso. Lo limpié», detalló Latife Soto.

«Lo limpié de todo. Y lo limpié varias veces. Pero, al tiempo, él ya no podía hacer nada sin mi consentimiento. Y ahí su círculo empezó a impedir que me contactara. No lo veo hace tiempo», finalizó la tarotista.

NO ES TODO

A Latife Soto se le preguntó si habrá algún desastre natural durante los próximos meses. «Tengo miedo de aquí a marzo. Ojalá no ocurra», afirmó sobre un terremoto.