«Una vez hice un rock»: La desconocida faceta que reveló Pablo Chill-E en RadioActiva

Durante la jornada de este miércoles, El Portal del Web recibió a un invitado de lujo. Se trata de Pablo Chill-E, uno de los artistas más influyentes en lo que es el mundo de la música urbana.

La visita, dio pie a una grata conversación con nuestros queridos DJ Black y JL Godoy, aunque posteriormente, el artista se tomó un tiempo para hablar con el equipo periodístico de la 92.5.

Los nuevos estrenos de Pablo Chill-E

Dentro de la grata conversación, se abordó uno de los temas que más ha llamado la atención de sus fanáticos, el lanzamiento de su nuevo disco «El Duende Verde».

Si bien, en un principio su lanzamiento estaba anunciado para diciembre del pasado 2022, un problema en particular obligó a cambiar la fecha.

«Eso pasó porque yo iba a trabajar de nuevo con la gente con la que había dejado de trabajar, para hacer todas las cosas bien. Pero, resulta que las cosas no salieron como pensábamos, tuvimos problemas para sacarlo el 23 de diciembre, pero decidimos que no, que no era una opción viable, porque no nos iba a servir como negocio ni nada», dijo el artista en un principio.

Posteriormente, agregó otro punto relacionado con la fecha. «Aparte que sacar música en diciembre es complicado porque las distribuidoras están casi todas de vacaciones, entonces no iba a servir».

Cabe destacar que dicho disco, incluye colaboraciones con artistas como Zowi, con quien, según las palabras del artista, ya tendría su video listo.

Además, el mismo incluye distintas colaboraciones internacionales como es el caso del argentino Duki. Sin embargo, esto no es lo único que se viene en cuando a sus trabajos con artistas de otros países. «Tengo temas con Yaga y Mackie, con De La Guetto, con Darell, con Snow Tha Product, con varia gente».

Bajo este ámbito, nació otra de las grandes dudas de sus fans, la cual se centra en su sesión junto a Bizarrap y su respectiva salida. «Yo pienso que sí (saldrá), pero hasta ahora no hay noticias. Yo tenía que ir a Argentina a grabar y no pude porque estaba con arresto domiciliario. Si se da, se da», además, agregó que se encuentra bastante motivado sobre el mismo.

Su participación en otros géneros

Recientemente, Pablo Chill-E colaboró en otros estilos, los cuales van más allá de sus trabajos habituales. Hablamos específicamente de su notable canción junto a Forest, la cual se titula «Honey» y se ha vuelto un total éxito en el género urbano.

En este sentido, nació la duda sobre una posible participación del artista en un género un tanto distinto al urbano, es decir, el rock. «Tengo como dos trap de mis discos antiguos, que tienen sonidos de rock. Pero así un rock en si, no sé. Una vez hice un rock con mis amigos, pero no me gustó tanto, no lo saqué nunca».

Aunque, esto no sería lo único, ya que Pablo Chill-E también expresó cuál sería el estilo en el cual le gustaría participar en algún momento. «Me gustaría una salsa o una cumbia, algo así».

Su gran conexión con la gente

Uno de los puntos que más llama la atención de Pablo Chill-E, es su enorme conexión con las personas de su comuna, Puente Alto. «Yo creo que es empatía nomás y también como uno creció. A veces no había para algunas cosas o para ir a ver a algunos shows de artistas. Si cuando yo era chico hubieran hecho las cosas que hago yo, hubiera sido bacán», expresó en un principio.

«Es un recuerdo para siempre, es positivo y das un buen ejemplo. Si eres un recuerdo positivo, el niño va a dejarse llevar por como eres. Ojalá crecieran todos con el pensamiento que tengo yo, quizás no con todas las cag… que me he mandado, ni mi vida como ha sido. Yo no soy perfecto, pero por lo menos tengo empatía y cariño. Así es mi corazón», concluyó.

Su trabajo junto al género urbano femenino

Al ser consultado sobre sus trabajos junto al género femenino, agregó dos artistas con las que ya hay acercamientos. «Está la Zowi y la Ms Nina que le grabamos el video hace poco».

Además, agregó que hay varias artistas con las que le gustaría realizar futuras colaboraciones. «Me gustaría hacer algo con la Loyalty, ella me gusta harto. Hay varias cabras, pero yo no soy muy metido en la volá de escuchar música de aquí. Yo escucho la misma música todos los días y era, pero obvio las cacho y hay algunas que me gustan más que otras».

Finalmente, como ya es costumbre, el artista aprovechó para responder la pregunta clave de RadioActiva, es decir, una eventual vuelta a la radio. Ante la misma, no dudó en confirmar que habrá una segunda conversación entre él y el equipo de la 92.5.