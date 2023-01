¡No se guardo nada!: Pablo Chill-E nos visitó hoy en el Portal del Web

Hoy nos visitó en el Portal del Web nada más ni nada menos que Pablo Chill-E y conversó con nuestros queridos DJ Black y JL Godoy.

El cantante del género urbano nos contó diversos aspectos de su vida desde como le iba en el colegio hasta la colaboración y presentación en la tarima con Bad Bunny.

En RadioActiva nos encanta lo que hace Pablito tanto como su música como la labor social que inició a través de «La Coordinadora Social Shishigang». Acá te dejamos un poco de lo que fue la cercana entrevista con el cantante – además del audio-.

El cariño de la gente

Pablito, está claro del amor que sienten las personas y sus seguidores hacia su ser. «Yo creo que es lo que uno transmite, como soy yo, la gente es conmigo», comentó.

El cantante para navidad realizó una actividad por populares calles de Puente Alto, «Shishitrineo», el cuál se encargó de entregarles su música en vivo y regalos. «Me acuerdo que con el camión, corrían niños, me pasaban cosas, cadenitas de plata, lo que tenían me lo regalaban y ahí uno se da cuenta de la humildad de la gente», declaró.

Pablo Chill-E está muy comprometido con el movimiento de La Coordinadora Shishigang. «Empezamos nosotros, mi bandita de amigos. Ahora tenemos la coordinadora, hacemos actividades, vamos a hogares de menores, en verdad en todo lo que se puede ayudar», concluyó el cantante.

«Nos dan los datos y nosotros los llamamos cuando necesitemos ayudas, si tienes problemas, lo que sea, esta el Instagram de la coordinadora», también aprovechó de llamar a quienes quieran participar como voluntario del movimiento.

La colaboración con Bad Bunny

Pablo Chill-E, reveló como surgió el junte con uno de los artistas más pegados a nivel mundial y la posterior presentación en su concierto en Chile.

«Cuando estuvimos arriba del escenario, el loco me dio un abrazo y fue super sincero, buenas energías. El estaba en su vola de trabajo, no quise molestar, no me gustar ser así», detalló sobre su participación en los conciertos de Bad Bunny en Santiago.

No es solo eso, la canción «Hablamos Mañana» que salió en 2020, sucedió cuando el también Puerto Riqueño, Mora, llamó a Pablito, porque Bad Bunny quería el número de su manager.

«Sabí que Bad Bunny te quiere en su disco, felicitaciones. A los dos días, yo ya estaba grabando el tema en Miami con Bad Bunny, cuando estábamos grabando dije: chi la media volaita, estar grabando aquí con este cu…», agregó.

La música, una de sus pasiones

Hace unas semanas, te contábamos de la próxima colaboración entre Anita Tijoux y Pablo Chill-E. En exclusiva, el cantante nos contó cómo fue que se llegó al acuerdo para grabar el temita. «Con la Ana hablamos y hace rato que queremos hacer algo, siempre nos hemos tenido cariño y es una persona bacán, por eso nos llevamos bien», confesó.

«Surgió un día que estaba en el estudio, grabamos un tema y lo quería hacer social. Me puse a pensar en todo lo que estaba pasando. Todas las injusticias. Le dije a mi productor que tiene que ir alguien sí o sí. Pensé en la Anita, se lo mostré y dijo que sí, lo grabamos hace a poco», explicó sobre el estreno del sencillo.

En cuanto a la inspiración musical del artista, nos contó que escucha de todo. Le gusta mucho el rock y es fanático de Ozzy Osbourne, la música gitana y la cumbia villera.

«El otro día me pegue un viaje pa’ Pichilemu e iba escuchando Camilo Sesto y Juan Gabriel, los cacho por mi abuelos que escuchaban caleta esa música», complemento ante su variado gusto.

«He estado escuchando a 2Pac, siempre ha sido mi referencia. Más que nada yo quiero crecer en la industria para enseñarle bien a los cabros, para que no se los cag… nadie. Además me gusta ayudar a los más desfavorecidos, esas son las hue… que me inspiran«, confesó.

Ping Pong con nuestros locutores y auditores

Al final de la entrevista en nuestro Portal del Web, se realizó una divertida e improvisada dinámica, donde Pablo Chill-E respondió a preguntas rápidas.

¿Julio César Rodríguez? «Pulento, se atrevió a abrirnos ese espacio con LaJunta. Antes de eso, no nos pescaban en la tele».

¿Presidente Boric? «Amarillo, nada más»

¿Dios? «Un ente, no sé si existirá Dios, porque la gente los representa de varias formas. Yo creo en Dios y en el tengo fe y esperanza».

¿Equipo? «Soy de la U»

¿Estallido Social? «Necesario, pero fome por toda la gente que sacrificó sus vidas y las gente que perdió sus ojos. Lo malo es que ya nos callaron, de nuevo. No me gusta meterme en política porque son todos chantas»

¿Kevin Martes 13 por siempre? «Sí, por siempre»

«Sí, por siempre» ¿Cómo te ves de aquí a 5 años en lo que es la tu proyección? «Ojalá más realizado con mis cositas, mis negocios y las fundaciones que quiero hacer y siempre estar ayudando. Eso quiero en mi vida»