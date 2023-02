A lo Karol G: Este domingo 19 RadioActiva te deja como la más Bichota con su Spa Móvil y su cámara 360°

En la RadioActiva somos la radio oficial de las Bichotas y por este motivo, no dudamos en ponernos la capa de cara a lo que será uno de los show más potentes que tendrá Viña 2023. Con esto, nos referimos a la presentación de Karol G, quien será la encargada de hacer bailar a todos este 19 de febrero.

Por este motivo, en la radio más pulenta decidimos hacerles un regalito especial a todas nuestras Bichotas. Todo esto, para que se manden un relajo de aquellos y lleguen más preparadas que nunca para lo que será el tremendo show.

El Spa Móvil y la cámara 360° de RadioActiva

Como te mencionamos anteriormente, el Spa Móvil y la cámara 360° estarán ubicados en el Bar Hollywood. Este, se ubica en Tte. Hernán Merino 57, Viña del Mar. ¿Te suena? Pues claro, ahí también podrás ver a nuestro gran equipo de la RadioActiva. El mismo, se irá entre el 19 y el 24 de febrero, con todo el power a la Ciudad Jardín para dejarla más viva que nunca.

Ahora, para explicar más acerca del principal tema de esta nota, te contamos un poquito acerca del método de trabajo que habrá durante la fecha. Como ya te mencionamos con anterioridad, para este 19 de febrero estaremos en el ya mencionado Bar Hollywood. Ahí, podrás encontrar el ya mencionado Spa Móvil que estará listo para dejarte bien enchulada desde el mediodía hasta las 4 de la tarde.

Aquí, podrás encontrar un equipo de titulados en la Bichotería, que estarán listos para dejarte brillando tal y como lo hace Karol G. Para esto, los mismos tendrán a su disposición esmaltadospermanentes,makeupbar,glitter neón y delineado gráfico del tatuaje de púas de la reina de las Bichotas, obviamente todo original po’ niña.

Pero ojito, que esto no es todo lo que podrás encontrar. Además de que todo esto será gratis, sí, leíste bien, en RadioActiva no te cobramos por enchularte, tendrás la opción de lucirte mucho más con nuestra cámara 360°. Esta te permitirá llevarte un video inmersivo para que no olvides nunca la gran experiencia.

Entonces, hagamos un breve resumen para que no se te olvide. Este 19 de febrero, entre las 12:00 y las 16:00 horas, pégate el viaje hacia el Bar Hollywood en Viña del Mar, echúlate como Dios manda, sube a la plataforma 360° y anda con todo el flow a lo que será la primera noche de Viña 2023.