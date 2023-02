Angélica Sepúlveda frenó a usuario que crítico a su pololito turco por la diferencia edad

Angélica Sepúlveda, es una ex chica reality que entró a la televisión tras ingresar a «Granjeras» de Canal 13 en el año 2005. Desde ahí, ha participado periódicamente en diversos programas de encierro como: «1810» y «¿Volverías con tu ex?».

En ese sentido, Sepúlveda, publica de todo en su Instagram y comparte diversos registros que encantan a sus seguidores. Recientemente, no hubo tan buenos mensajitos que en una postal criticaron a su pololo turco por la diferencia de edad, ya que él es mayor.

El ácido mensaje para Angélica Sepúlveda

Todo se habría dado tras una postal de la ex chica reality junto a su galán turco, mientras estaban en la playa. El desagradable comentario lo dejaron debajo de la postal.

«Muchos me preguntaron que pasó con Gursel Saglaam, dónde está, si aún somos pareja, si somos amigos especiales. Estoy enamorada, pero me vine enojada de Brasil con él, conmigo es todo o es nada», adjuntó bajo la foto.

«Mi carácter nunca será el de una mujer sumisa que sigue al hombre y le hace el amén y sonrisita y todo. Todas las parejas tenemos desacuerdos y se solucionan. El amor no se acaba», finalizó en el registro Angélica Sepúlveda.

«Son más guapos los turcos de las teleseries y te gustan los viejos», fue lo que escribió el usuario sin filtro.

Ante esto, la llamada «Villana de los realitys» no pudo quedarse callada y le paró los carros inmediatamente. «Comentario nivel básico», partió replicando.

«Cuando tengas algo lindo que decir, callar es lo correcto. Si no es la edad, es el color de piel, estatura, billetera, etc. Me enamoré de él por lo bondadoso, leal, sincero, apasionado, me da lo mismo que sea turco, viejo o como quieres llamarlo», respondió ante los dichos del «seguidor».

Revisa aquí la postal publica por Angélica Sepúlveda: