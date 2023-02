Antonella Muñoz comparte reflexión tras la nueva denuncia por violencia intrafamiliar a Iván Cabrera

El ex chico «Yingo», Iván Cabrera, está en el ojo público durante el último año tras ser denunciado por su ex pareja, Antonella Muñoz, en diciembre del 2021.

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, conversó con ella y la mujer reveló que habría sido drogada por el bailarín y obligada a tener relaciones sexuales. No obstante, tras unas semanas, la joven salió en su Instagram a confesar que todo fue inventado.

En ese contexto, semanas después la misma joven salió en sus redes sociales para aclarar sus primeros dichos. «Desmiento todo lo que dije, el jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada», declaró.

El regreso y el fin

Hace unas semanas, Iván Cabrera y Antonella Muñoz, fueron sorprendidos vacacionando juntos y confirmando que su relación había vuelto, después de toda la polémica. De hecho, se les vio compartiendo postales del mismo lugar a través de sus redes sociales.

Al igual que inicios del año pasado, el bailarín, volvió a cometer violencia intrafamiliar. Carabineros de Chile, lo detuvo en la madrugada del domingo 5 de febrero. El delito habría ocurrido en Providencia y Antonella Muñoz habría presentando lesiones en su cuerpo.

Tras los hechos, Iván Cabrera, tomo sus redes sociales para contar su versión de lo que ocurrió.

«Volvimos. Pero cuando ocurren situaciones que tú vuelves a cometer excesos, en donde no estás con tus cinco sentidos, obviamente todas las cosas se exacerban. Y quedan grandes episodios negativos», relató.

«Me siento estúpido, un poco tonto, no me hubiese gustado que esto termine así, pero ya con esto uno se da cuenta que no puede estar. Me quedo tranquilo sabiendo que la apoyé en todo momento», agregó.

La reflexión de Antonella Muñoz

La mujer por su parte, apareció en su redes sociales para entregar una reflexión sobre lo que pasó durante las última semana.

«Voy a crear la vida que merezco, no importa cuantos miedos me cueste”», finalizó Antonella Muñoz.

Si eres víctima de violencia familiar o conoces a alguien que pase por lo mismo, puedes llamar al número 149.