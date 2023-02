«Hay gente detrás de mi que sufre»: Iván Cabrera sale a explicar denuncia por violencia intrafamiliar

Iván Cabrera sorprendió durante los últimos días después de que Antonella Muñoz, la mujer que lo acusó de violación a inicios de 2022 y después se rectificó, subiera una foto con él confirmando que volvieron a iniciar una relación.

Pero la tranquilidad no duró mucho, ya que al igual que hace un año, el ex Yingo volvió a estar en la palestra. Esto después de que la periodista, Cecilia Gutiérrez, afirmara que el «potro» fue detenido por una denuncia de violencia intrafamiliar.

Es por esa razón que Iván Cabrera ocupó su cuenta de Instagram para entregar su versión, mediante un video de cinco minutos donde explicó la polémica situación.

Una nueva oportunidad para la relación

«Antes que se acabara este día (domingo) quería aprovechar esta instancia para poder explayarme con mi verdad, donde me imagino que, más de alguien considera que en este tipo de situaciones siempre hay dos verdades», inició el también animador en su perfil.

Junto con lo anterior, el ex Yingo procedió a hablar de su relación con Antonella Muñoz después de la polémica que provocó su quiebre con Gala Caldirola. Ahí fue cuando Iván Cabrera destacó que la chiquilla fue «valiente» al reconocer su error y que ella le pidió que no la dejara sola en su recuperación emocional.

«A medida que fue pasando el tiempo, yo me fui dando cuenta que esta Antonella apareció nuevamente. La Antonella de la que yo me había enamorado. Y dije, al tiempo, : ‘por qué no dar una posibilidad, permitirnos comenzar de nuevo, sabiendo que nuestra historia había sido muy linda’. Nunca con problemas, ni nada. Lo tomamos en serio y por amor (…) volvimos», continuó diciendo el ex Aquí se Baila, defendiendo su decisión y la de Antonella Muñoz.

Iván Cabrera y su nueva controversia

«Pero cuando tú vuelves a cometer a excesos, donde no estás en tus cinco sentidos, obviamente todas las cosas se exacerban y quedan grandes episodios negativos. Por ende, todo lo sucedido en esta madrugada es algo complejo para mí, porque también hay gente detrás de mí que sufre (…) Es difícil que tu gente, tus amigos, tengan la impotencia de decir ‘chuta, lo que se está hablando de Iván no es cierto’…», complementó Iván Cabrera.

Asimismo, el ex Yingo siguió hablando de su trato con Antonella Muñoz: «… me dediqué a apoyarla hasta el día de hoy. Estoy tranquilo, sé perfectamente lo que he hecho. Y dejar en claro que siempre tienen que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía y no tengo antecedentes», confesó el «potro».

«no puedo andar escondiéndome si no he cometido ningún delito. Yo, mi familia y mis amigos, saben quién soy, así que estoy tranquilo», cerró Iván Cabrera en su Instagram.