¡De besitos en la playa!: El romántico vídeo que confirma el regreso de Luz Valdivieso y Marcial Tagle

Marcial Tagle y Luz Valdivieso, son destacados actores de nuestro país. La dupla, a demás de coincidir en diversos registros televisivos, también juntaron su vida de forma amorosa.

La pareja se conoció en el 2000, mientras realizaban un proyecto teatral y desde ahí que su relación fue viento en popa. De hecho, se casaron en 2005 y de la relación, nacieron tres hijitos.

No obstante, la maravilla no duró para siempre, ya que tras más 20 años de relación se separaron a principios del 2022. Posteriormente, la actriz fue vinculada con Claudio Castellón, situación que no habría provocado simpatía en el integrante de Casado con Hijos.

A mediados de enero, fueron los Premios Caleuche, donde según lo recopilado por ADN, los ¿ex’s? tortolitos se vieron de lo mejor conversado.

Cada uno llegó por su cuenta, Luz Valdivieso con su hija, María, de 14 años, y Marcial Tagle junto a Carmen Gloria Bresky, en base al próximo estreno de Casado con Hijos. Sin embargo, no hubo mala entre ellos.

La reconciliación de la parejita

A través de diversas cuentas de farándula de Instagram, entregaron registros, donde podemos ver a Luz Valdivieso y Marcial Tagle, pasándola de lo lindo en una playa de Brasil.

Uno de ellos, fue el registro que subió Hugo Valencia y que posteriormente, borró. Según lo evidenciado, la parejita decidió tomar vacaciones en el festivalero país. En el registro vemos como los actores se dan besitos bien acaramelados en medio del oleaje.

Por su parte, Sitio Infama, también recopiló unas fotitos, donde Luz Valdivieso y Marcial Tagle, se encuentran de la mano paseando en la arena para luego ingresar al mar.

En ese contexto, se evidencia que los tortolitos están juntos de nuevo, a pesar de las controversias del último tiempo, donde la actriz estaba involucrada con Claudio Castellón.

Revisa el vídeo y la fotito: