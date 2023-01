El cercano reencuentro entre Luz Valdivieso y Marcial Tagle en Premios Caleuche

Ya les hemos contado, pero aquí va una vez más. El día de ayer se realizó la última versión de los Premios Caleuche, donde se premió a los mejores intérpretes del 2022 en películas, tesareis y series.

Diversos momentos nacieron a través del evento. No obstante, uno que llamó la atención fue el casual encuentro entre la ex pareja, Luz Valdivieso y Marcial Tagle.

El momento entre los actores

La pareja se casó en 2005 y tienen tres hijos. La maravilla no duró para siempre, ya que tras 20 años, Luz Valdivieso y Marcial Tagle se separaron a principios del 2022.

Posteriormente, la actriz fue vinculada con Claudio Castellón, situación que no habría provocado simpatía en el integrante de Casado con Hijos.

Según recopiló ADN, los ex’s llegaron separados. Luz Valdivieso con su hija, María, de 14 años, y Marcial Tagle junto a Carmen Gloria Bresky, en base al próximo estreno de Casado con Hijos.

En el registro publicado por el medio, evidenció, como la ex parejita, compartió de lo lindo entre sus coleguitas en la previa de los Premios Caleuche.

Revisa el vídeo acá:

El cambio de look de Paola Troncoso

La ex Morandé con Compañía sorprendió con atrevido cambio de look en los Premios Caleuche, donde esta nominada a Mejor Comediante.

«He pasado por todo, porque lamentablemente tuve una mala experiencia y en una peluquería me destrozaron mi pelo, hace como dos meses atrás. Entonces, me tuve que cortar, y ahora en otro lugar me están reconstruyendo el cabello», compartió la actriz.

«Tengo que ser súper honesta, yo nunca quise ser rubia porque me gusta mi pelo oscuro, pero ya no puedo luchar contra mis canas, porque tengo el 80% del pelo así, entonces la única manera de salir de esa esclavitud, era aclararme el pelo», agregó Paola Troncoso.