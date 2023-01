Rodrigo Díaz y el grave accidente que sufrió su familia: «No se lo doy a nadie»

Este lunes se emitirá un nuevo episodio de Juego Textual en el horario prime de Canal 13. Este capítulo tendrá como invitado al bailarín Rodrigo Díaz, quien conversará con las ocho conocidas panelistas en el espacio conducido por Sergio Lagos.

El ganador de programas como «Rojo» y «Fiebre de baile» además recordará sus inicios en la danza en un grupo folclórico donde pasó más de 10 años, tras lo cual pasó por la «Generación 2000» de «Venga Conmigo». «Yo no bailaba bien en esa época, con el tiempo me fui perfeccionando», opinará el ex participante de la primera temporada de Aquí se Baila.

Por otro lado, el bailarín también recordará un momento más que delicado que vivió junto a su familia. Pues en 2014, mientras él vivía en Estados Unidos, su madre y sus hermanos sufrieron un grave accidente automovilístico.

Rodrigo Díaz se confesará en Juego Textual

«Llamé y el accidente había sido hace 15 minutos. Mi hermana estaba en una ambulancia con riesgo vital, mi mamá en otra ambulancia, mi hermano salió solito y mi cuñado también estaba mal, el choque impactó al conductor y al lado donde iba mi hermana atrás. Eso no se lo doy a nadie, estar lejos mientras sucede todo eso», relatará el bailarín mediante las pantallas de Canal 13.

Además, el ex Rojo también contará que en su regreso a Chile, en el aeropuerto y antes de tomar el vuelo, solo le quedó arrodillarse y rezar por su familia. «Tuve que poner a prueba mi fe», contará Rodrigo Díaz.

El bailarín también se referirá a su cercanía con varias figuras televisivas, momento en el que destacará a Francisca García-Huidobro como una de las más cercanas a él.

«Fran es de las propias amigas que te dicen las cosas a la cara, pan pan, vino vino, y esas son las cosas que más valoro de la amistad», indicará sobre la «Dama de Hierro», aclarando que de todas maneras su mejor amiga en la televisión es su ex compañera de Rojo, Daniela Castillo.