Los Auténticos Decadentes en Arena Monticello: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Una de las bandas más icónicas de Argentina, Los Auténticos Decantes, regresa a nuestro país y será nada más ni nada menos que en el Gran Arena Monticello.

El grupo cuenta con más de 35 años de trayectoria, los cuáles han hecho vibrar a las personas con su música y nos traerá a celebrar otro año más en la cúpula de San Francisco de Mostazal.

«La Guitarra», «Los Piratas» y «A mí no me importa el dinero», son parte de sus queridos éxitos. No obstante, Los Auténticos Decadentes, presentarán su último material discográfico «ADN».

La última pieza está dividida en tres discos, donde los músicos recorren sus raíces ofreciendo versiones inolvidables de sus clásicos y de la música popular de los últimos 50 años.

¿Cuándo y cómo comprar entradas?

El evento se llevará a cabo este viernes 3 de febrero, en el ya mencionado, Arena Monticello.

Aún quedan entradas disponibles que van desde los $34.000 a $75.000 pesos. Si deseas comprar, puedes hacerlo a través de TopTicket.

La gran trayectoria de Los Auténticos Decadentes

El grupo arrastran una exitosa trayectoria musical con 14 discos llenos de canciones que han hecho bailar a distintas generaciones y que siguen vigentes hasta la actualidad.

Muchas son las veces que han visitado nuestro país, lo que ha generado un vínculo con los fanáticos chilenos y diferentes cantantes nacionales como: Mon Laferte, quien participó en el sencillo «Amor» que fue parte del disco «MTV Unplugged» Fiesta Nacional.

En cuanto a su nuevo material, Los Auténticos Decadentes, ya han realizado varias presentaciones, donde han mostrado su último álbum. El single «Golpes en el corazón», junto a Natalia Lafourcade, se ha convertido en un éxito total en América Latina.

La canción es número #1 en los charts de radios junto con el videoclip superan los 30 millones de visitas en plataformas oficiales.

Revisa aquí el video de su más reciente material: