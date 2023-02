El encantador debut de Simón Oliveros como animador del matinal

Hace unos días, llegamos con el rumor de la salida de Simón Oliveros de Mega. Esto, tras diversos cambios en su trabajo, ya que pasó de estar en Meganoticias Amanece y Mucho Gusto a solo el matinal.

La noticia fue confirmadísima por el mismo periodista, quién comentó a través de su cuenta de Instagram que se despedía de la casa televisiva que lo vio durante 12 años.

El pasado 14 de febrerp, llegó la bienvenida a TVN. El periodista apareció con bombos y platillos en el matinal del 7.

«Estoy súper contento, es una tremenda oportunidad», inició Simón Oliveros en su llegada a Buenos Días a Todos.

«Es un tremendo desafío, yo negocié en vacaciones (…) le decía a Yamila, voy a cumplir 40 en 2024, entonces, tengo que jugarme todas las cartas, y para mí es un sueño estar en TVN», agregó.

Su debut como animador

Según recopiló Página 7, todo empezó cuando Yamila Reyna arrancó el matinal aludiendo a que estaba rodeada de galanes. En ese minuto, es cuando entran Felipe Vidal y el querido, Simón Oliveros.

«Un saludo grande a Gino Costa, que hoy decidió cambiarse de casa… cuando hay más pega en la televisión», bromeó Simón Oliveros ante la ausencia del animador.

«Se tiene que ir a Viña, animar el matinal, pero no, él se mudó», replicó Yamila Reyna.

«Con mucha energía y ánimo. Feliz de estar en este maravilloso e histórico estudio de la televisión chilena«, confesó el periodista ante el desafío de esta mañana.

La salida de Mega

Tras la confirmación del fin de su era en el espacio televisivo, el periodista mandó un conmovedor mensaje a través de su Instagram.

«12 años @mega.tv querido !! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES», expresó a través de su red social.