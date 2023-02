La sorpresiva y acalorada bienvenida de Simón Oliveros en TVN

Hace unos días, llegamos con el rumor de la salida de Simón Oliveros de Mega. Esto, tras diversos cambios en su trabajo, ya que pasó de estar en Meganoticias Amanece y Mucho Gusto a solo el matinal.

La noticia fue confirmadísima por el mismo periodista, quién comentó a través de su cuenta de Instagram que se despedía de la casa televisiva que lo vio durante 12 años.

«12 años @mega.tv querido !! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES», expresó a través de su red social.

La llegada a TVN

Junto con la noticia de su despedida, también llegó la bienvenida a TVN. Hoy nada más ni nada menos apareció con bombos y platillos en el matinal del 7.

«Estoy súper contento, es una tremenda oportunidad», inició Simón Oliveros en su llegada a Buenos Días a Todos.

«Yo me crie con TVN, soy de región igual que Gino (…) Estoy con muchas ganas y energías de creer en este proyecto, yo dejé un canal después de 12 años (…) estoy cumpliendo un sueño, así que feliz», relató el periodista.

«Como parte de mi currículum es el contacto de la gente, no concibo el periodismo sin estar en la calle, y eso lo vamos a trasladar acá en el Buenos Días a Todos», explicó.

«Quiero seguir los casos y estoy abierto a cualquier proyecto que nazca en la televisión pública», continuó.

«Es un tremendo desafío, yo negocié en vacaciones (…) le decía a Yamila, voy a cumplir 40 en 2024, entonces, tengo que jugarme todas las cartas, y para mí es un sueño estar en TVN«, finalizó.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. «Éxito Simón! El esfuerzo, profesionalismo y buena persona brilla en cualquier lado», «Grande, Simón! Tienes tanto talento y tanta buena onda, que la vida siempre te va a premiar» y «Todo el éxito del mundo crack!».

