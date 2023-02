¿Por qué salió de Mega?: esta fue la gran razón de Simón Oliveros

Simón Oliveros ocupó su cuenta de Instagram para comunicar una noticia que eran un secreto a voces: su salida de Mega después de 12 años de trabajo en el canal.

Precisamente en ese contexto, el periodista concedió una entrevista en la que entró más detalles respecto a los motivos de su importante decisión.

La salida de Simón Oliveros de su casa televisiva

«12 años @mega.tv querido!! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES», expresó Simón Oliveros en su despedida de Mega, en la que compartió un video recopilatorio de sus mejores momento en la estación.

Asimismo, cabe señalar que poco tiempo más tarde de este emotivo mensaje de salida, TVN confirmó la llegada de Simón Oliveros a la estación. En ese senido, el comunicador las razones de su decisión, tanto de su llegada de su nueva casa televisiva como de su salida de Mega.

«Primero lo atractivo de la oferta de TVN (Buenos Días a Todos), donde me voy a poder desarrollar porque el rótulo que llevo es de periodista/conductor, entonces voy a poder hacer cosas en conducción más allá de lo que se hace en los matinales», junto con asegurar que cumplió un ciclo y que su salida de «Meganoticias Amanece» lo hizo retroceder en su crecimiento como profesional.

«Si, fue un detonante dejar de hacer el Meganoticias Amanece, que era un programa que me gustaba mucho, donde lo pasaba bien, que tenía mi lenguaje y al que le estaba yendo bien, pero fue una decisión editorail y cuando trabaja en prensa, tiene que aceptarlo nomás», reveló el nuevo rostro de TVN, junto con enfatizar en que era el momento de dar el paso y que ni siquiera lo negoció con Mega.

En esa misma línea, Simón Oliveros aseguró que no le dolió que no intenteran retenerlo, ya que él renunció personalmente y que no quería negociar. Además de confirmar que iniciaba este mismo martes y que probablemente dirá presente en la Gala del Festival de Viña 2023.