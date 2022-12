«Nos vamos a seguir encontrando»: Simón Oliveros y el emotivo adiós en Meganoticias

Este viernes el conductor de Meganoticias Amanece, Simón Oliveros, se despidió del equipo, del cual estuvo a cargo por ocho meses.

El animador que compartió en el programa con Natasha Kennard, será reemplazado por Gonzalo Ramírez.

Oliveros se va para implementar su labor periodística al matinal del canal «Mucho gusto».

La despedida de Simón Oliveros

Al término del programa del día de hoy fue su ex compañera, Natasha Kennard, quien entregó las primeras palabras de adiós.

«Simón no se va de Mega, se va a enfocar en sus labores de «Mucho Gusto», pero te vamos a extrañar mucho. Eres un tremendo compañero, gracias por todo», inició la periodista.

En la misma línea, el meteorólogo, Jaime Leyton, volvió a entrar al estudio con un regalo que recopilaba los artículos favoritos de Simón Oliveros.

El periodista no se aguantó e inmediatamente reaccionó con un emotivo discurso de despedida. «Cuando uno trabaja en periodismo, en un proyecto colectivo, tiene que siempre estar atento a las jugadas de esto, como el fútbol», inició.

«Así como no pregunte cuando me pusieron, tampoco pregunté por qué me sacan, como decía Gary Medel. Estoy contento de seguir en el canal, voy a estar en «Mucho Gusto» acompañándolos todas las mañanas», añadió Simón Oliveros dejando claro que no abandonará «Mega».

A lo que Kennard replica cerrando el momento de la despedida. «Te agradezco por todo, y te vamos a extrañar mucho», finalizó.

Las palabras del notero en redes sociales

A penas término la despedida en el propio programa, Simón Oliveros publicó un video en su Instagram, donde se le ve en el estudio de Meganoticias, mientras realizaba una señal de adiós.

«Hoy dejé oficialmente la conducción del Mega Noticias Amanece. (…) Gracias por hacerme parte de sus vidas. Espero haberlos podido contagiar Con alegría, con energía y mucho canyengue. Así como no pregunto cuando me ponen tampoco lo hago cuando me sacan. A llorar a la iglesia como dicen por ahí. Estoy preparado para lo que venga. Nos vemos aquí o allá. En mega u otro lado.», agregó.

