«Quedó colorado»: La predicción amorosa que dejó para adentro a José Antonio Neme

Durante el más reciente programa de Mucho Gusto, emitido la mañana de este jueves, la tarotista Katy Szabo llegó para hacer sus predicciones para el 2023, aunque una de ellas impactó en exceso a José Antonio Neme.

Mientras realizaba sus respectivas predicciones, la mujer se centró en la vida amorosa del hombre, algo que evidentemente lo dejó muy descolocado.

La incomodidad de José Antonio Neme

En base a lo que consignó el medio nacional Página 7, Szabo expresó durante el mismo programa lo que le habrían dado a entender las cartas sobre la vida amorosa de Neme.

«Me dice que estuviste muy desilusionado hace un tiempo con respecto a una situación que te prometieron, y no te cumplieron, porque tú eres hombre de palabra», comenzó explicando la tarotista.

Fue en base a esto, que su compañera, Karen Doggenweiler, le realizó una pregunta respecto a un posible enamoramiento.

Ante esto, la tarotista interrumpió para continuar con su predicción. «No sé si está enamorado, hay como una confusión, pero como él quiere hacer las cosas correctas y perfectas, piensa ‘estoy enamorado, ¿pero seguirá o resultará?‘, todas esas dudas lo bloquean».

Tras esto, Neme buscó la forma de cambiar el tema, expresando: «Preguntemos por el trabajo mejor».

A lo que la tarotista respondió: «Quedó colorado este hombre, traigan un ventilador, por favor. Me va a odiar», en base a la actitud del panelista.

Aunque el tema habría tenido su respectiva conclusión posteriormente, ya que Szabo expresó: «No significa que no esté enamorado, pero es tan perfeccionista, en ese sentido de repente se cohíbe, y dice ‘mejor no doy este paso'»

Posteriormente, concluyó el tema con una potente frase. «Tú lo ayudaste a salir de una situación donde estuvo muy mal (…) por eso te decía, en el fondo estás ahí, pero el amor está, el amor existe«.