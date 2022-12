Pidió perdón a los niños: Marcianeke revela el picarón negocio que quiere abrir

Marcianeke fue el protagonista del más reciente episodio de Urbanos de TVN, donde habló de todo con María Luisa Godoy. Pero uno de los momentos más curiosos del programa, fue cuando el artista urbano contó la firme sobre un negocio que tiene en su mente.

El intérprete de «Dímelo Má» que tuvo un excelente 2021 (el año que despegó su carrera), confesó que gastó demasiada plata y compró tres lujosos autos.

Pero tal como lo ha conversado el mismo cantante chileno y cómo se ha podido observar en sus redes sociales, Marcianeke está en un proceso de cambios positivos. Así lo demostró en Urbanos, cuando reveló que quiere hacer buenas inversiones.

Primero, dijo que quería vender sus autos y comprar un ceró kilómetro. Incluso, dijo: «Quiero tener mi propia empresa», según rescató La Cuarta. Ahí fue cuando reveló lo que estaba entre sus preferencias y procedió a disculparse con los televidentes más pequeños.

El curioso emprendimiento de Marcianeke

«Perdón a los niños, primero que nada, pero van a crecer», señaló de entrada antes de asegurar: «Me gustaría ser dueño de un ‘putero'», soltó.

«Primero pensé en una barbería y contratar a amigos barberos, pero no sé…», continuó diciendo, pero él no estaba totalmente seguro de esa idea, por lo que apuntó a un cabaret o night club.

Marcianeke enfatizó en que estaba más convencido con ese negocio y afirmó que él es exigente y que no quiere «una cosa ordinaria.

Asimismo, para cerrar su idea que lanzó entre risas, la voz de «Nalgona» entregó más detalles del posible emprendimiento que iniciará. «Ahí no se puede grabar, no está permitido usar celulares. La gente puede conocerte, pero no puede grabar», agregó junto con informar: «lo quiero como negocio, porque últimamente a todos le está gustando pasarlo bien», cerró el artista urbano en el programa de TVN.