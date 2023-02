Priscilla Vargas y José Luis Repenning protagonizan escena romántica en el Día de los Enamorados

Es innegable la química que tienen Priscilla Vargas y José Luis Repenning en cada interacción mientras conducen «Tu Día».

Esto se pudo observar claramente en una nueva ocasión en la emisión del matinal de Canal 13 en el Día de los Enamorados y de la Amistad.

Esto ya que además de entrevistar a varias parejas que tienen su corazoncito lleno en esta jornada, también analizaron los temas que se usan normalmente para dedicar a una persona especial.

Ahí fue cuando comenzó sonar la clásica canción «Eternal Flame» del grupo femenino «The Bangles». Este tema le llegó directo al «Repe», quien interpretó sin problemas la canción provocando la reacción de Priscilla Vargas, dando esperanzas a los televidentes que creen en el amor de los eternos amigos.

El romántico momento de José Luis Repenning y Priscilla Vargas

«Hasta me dieron ganas de bailar contigo (…) Me dio como penita verlo bailar solo», acotó la periodista, quien recibió de inmediato la cómica respuesta del comunicador. «¿Para qué? ¿Para qué después me hagas así?», contestó Repenning junto con pinchar un globo con forma de corazón que acercó a su pecho.

Pero la romántica interacción no quedó ahí, ya que volvieron a poner el mismo tema para que el periodista se lo cantara a a su amiga. «Como parte esta canción es maravilloso, porque es una invitación (…) Es maravillosa. Es una invitación, es como que alguien te toma la mano y te dice así», continuó diciendo el periodista.

Pero el romántico acercamiento no se detuvo ahí, ya que Priscilla Vargas procedió a poner la mano de José Luis Repenning en su corazón y dijo: «Te salta el corazón (…) Le sentí el corazón», señaló por su parte junto con tocar le pecho de su partner en la conducción de Tu Día.

«Es que es bonito, es una invitación, es como si se estuviera declarando la persona que canta la canción, es una declaración de amor», remató diciendo el «Repe» en la meloza interacción.