El Jordan 23 arremete en contra de personas por uso de armas en show benéfico

Durante la jornada del pasado jueves 9 de febrero, se comenzó a viralizar a través de las redes sociales lo que fue el fuerte descargo del El Jordan 23 en contra de las personas que utilizaron armas en un show a beneficio en Rancagua.

El mismo, ocurrió a través de sus propias historias de Instagram, luego de no haber podido subir al escenario a compartir con sus fanáticos en la ya mencionada ciudad de Rancagua.

El descargo de El Jordan 23

Como mencionamos anteriormente, el hecho fue rápidamente difundido a través de las distintas redes sociales.

Aquí se evidenció la tremenda molestia que el reconocido cantante nacional tuvo después de que a un grupo de personas que no les interesó la buena causa del evento, decidieran sacar pistolas.

Recordemos que este show benéfico se centró en ayudar a las personas que se vieron afectadas por los incendios en la zona centro-sur Chile. Algo que lamentablemente, no terminó de la mejor manera por los hechos anteriormente mencionados.

A pesar de que ya no se encuentran disponibles a través del ya mencionado perfil de El Jordan 23, el hecho fue compartido posteriormente por el Instagram de tiayutaa.cl.

En el mismo, se pueden evidenciar los descargos de la voz de «Mami» y «Bailando» en contra de las ya mencionadas personas.

«Pa’ todos los giles que andan paqueando show, pa’ todos los giles que llevan pistolas a los shows de cabros chicos. Quédense en su casa, dejen de hacer tierra», expresó el mismo en un principio.

«No aportan con ninguna we… y van a hacer pura tierra, a puro paquear los show», concluyó ante el hecho.

Posteriormente, habló acerca de su llegada a Rancagua, lugar en el que, a pesar de no poder cantar, logró compartir con sus fans.

«No pude cantar mi gente, mil disculpas a todos los que me estaban esperando, no es culpa mía, pero aquí estamos. Me quedé un ratito aquí dándole fotitos a la gente que me haya hablado, a los niños que me hayan hablado. No pudimos cantar, pero aquí estamos, bendiciones y muchas gracias a los que están apoyando de corazón la causa», cerró El Jordan 23.