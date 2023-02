«Es como preguntarle la hora»: así fue el encuentro de Fabrizio Copano y Tonka Tomicic tras chiste en Viña 2023

Fabrizio Copano no dejó títere con cabeza tras su rutina en la penúltima noche del Festival de Viña 2023, donde no perdonó a la escena urbana nacional, a figuras internacionales e incluso, a la farándula chilena.

Tal fue el caso de uno de los chistes que sacó más carcajadas y que vinculó a ni más ni menos que a Tonka Tomicic. La animadora fue subida al columpio al igual que varios otros personajes, aunque en su caso, fue una talla que se repite muchos en sus redes por el Caso Relojes Vip, relacionado con su esposo y ahora ex pareja, Parived.

«‘Lo que más amo de tu país, de tu patria, es a Pinochet’. Puta la hue…, ahora tengo que explicar a este gringo que no me puede decir eso, que esa we… es desubicada, que es como preguntarle la hora a Tonka. No se hace esa we…», dijo Fabrizio Copano, provocando las risas y dejando incómodos a varios en la Quinta Vergara.

El encuentro entre Tonka Tomicic y Fabrizio Copano

A diferencia de Pailita, la animadora demostró en el programa «Échale la Culpa a Viña» que la talla del comediante se la tomó muy bien. Así lo demostró en la participación de ambos en el espacio, donde fue inevitable tocar el tema.

«Nos subiste a todos al columpio», dijo Tonka Tomicic, según pudo rescatar Corazón. Este medio informó que la respuesta del ex Club de la Comedia tuvo que esperar hasta el regreso de comerciales.

«Si hay alguien que tiene sentido del humor es Tonka Tomicic», afirmó Fabrizio Copano, momento en el que ambos tiraron la talla con el tema. «Yo no he dicho nada. Sí, yo me río. Me reí con tu chiste», aseguró Tonka Tomicic.

«De hecho me llegó de inmediato en Instagram tu mensaje de ‘te pasaste’. Yo te quiero mucho», reveló Copano, quien recibió como respuesta un, «yo también, eres un seco», por parte de la comunicadora.