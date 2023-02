«Es mi cuerpo y es así»: Karol G responde con todo a desubicado comentario

Karol G y Romeo Santos sorprendió al compartir con los fans que lanzarán un nuevo sencillo titulado «X Si Volvemos». Este llegará el 2 de febrero, por lo que la Bichota ha compartido un par de fotitos para seguir promocionando el tema.

Y pese a los comentarios del «Chico de las poesías» y los piropos de sus decenas de miles de seguidores, la oriunda de Medellín puso atención a un comentario malintencionado sobre su cuerpo.

Karol G responde a la mala onda de un cibernauta

«Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues que es mi humilde opinión», escribió el desubicado internauta al que Karol G no quiso exponer, ocultando su nombre de usuario en Instagram.

Ahí fue cuando la Bichota comenzó a contestar a la mala leche mediante sus historias. «Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos juntas», comenzó diciendo la oriunda de Medellín en su cuenta.

Igualmente, Karol G continuó diciendo: «no se trata de sí me favorece o no el cuerpo porque, pues, es mi cuerpo y es así. Entonces para que buscar que me quede diferente si ES ASÍ», añadió.

Además, la Bichota también aclaró: «y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show… aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento, cuando no, va a poder verse más grandecita todavía», complementó Karol G, haciendo referencia a un momento viral de los últimos días.

Para ir cerrando su respuesta, la cantante colombiana le entregó un lindo mensaje a quienes se enfrentan a este tipo de ataques cada día. Además, realizó una pregunta a quienes, sin vergüenza, hablan del cuerpo de otras personas.

«Han pensado alguna vez qué hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL??? Mmm… espero que no… quiéranse mucho pues!!!, remató la Bichota en su reciente historia de Instagram.